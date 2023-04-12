Вяльбе о сезоне без международных стартов: «Соперники из-за рубежа могут только позавидовать. Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России»

Елена Вяльбе объяснила, почему иностранные лыжники могут позавидовать российским.

«В прошлые годы из-за этапов Кубка мира и других международных стартов спортсмены реже выступали у себя дома, в России.

Но нельзя сказать, что они были оторваны от своих российских болельщиков. Сейчас нас больше видят, к нам больше внимания журналистов. И внимание болельщиков тоже возросло, конечно.

Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать.

Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России. На дворе апрель, а состояние лыжной трассы отличное, погода замечательная, и мы можем спокойно без селитры бегать на лыжах», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).