Вяльбе о сезоне без международных стартов: «Соперники из-за рубежа могут только позавидовать. Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России»
Елена Вяльбе объяснила, почему иностранные лыжники могут позавидовать российским.
«В прошлые годы из-за этапов Кубка мира и других международных стартов спортсмены реже выступали у себя дома, в России.
Но нельзя сказать, что они были оторваны от своих российских болельщиков. Сейчас нас больше видят, к нам больше внимания журналистов. И внимание болельщиков тоже возросло, конечно.
Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать.
Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России. На дворе апрель, а состояние лыжной трассы отличное, погода замечательная, и мы можем спокойно без селитры бегать на лыжах», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Да и трансляций опять видать не будет, если только с вэб-камер или телефона, как из Вершины Теи, судя по телепрограмме на сайте Матч ТВ. А ведь эти гонки относятся даже не к кубку, а к чемпионату России, то есть по сути иерархически стоят на самой вершине.
https://flgr-results.ru/results/2197
https://flgr-results.ru/results/2198
Интересно, почему.
И погодой-то, будем честны, можно похвастать только в этом контексте ))