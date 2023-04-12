Вяльбе о сезоне без международных стартов: «Соперники из-за рубежа могут только позавидовать. Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Елена Вяльбе объяснила, почему иностранные лыжники могут позавидовать российским.

«В прошлые годы из-за этапов Кубка мира и других международных стартов спортсмены реже выступали у себя дома, в России.

Но нельзя сказать, что они были оторваны от своих российских болельщиков. Сейчас нас больше видят, к нам больше внимания журналистов. И внимание болельщиков тоже возросло, конечно.

Наши спортсмены сейчас изучают Россию-матушку, ее неограниченные возможности. А соперники из-за рубежа могут только позавидовать.

Посмотрите, в каких отличных условиях прошел финал Кубка России. На дворе апрель, а состояние лыжной трассы отличное, погода замечательная, и мы можем спокойно без селитры бегать на лыжах», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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10 комментариев

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Йенс Мустерманн
А чего же тогда трёхминутная королева драмы сбежала с последней гонки из Мончегорска, коль условия прекрасны?
Да и трансляций опять видать не будет, если только с вэб-камер или телефона, как из Вершины Теи, судя по телепрограмме на сайте Матч ТВ. А ведь эти гонки относятся даже не к кубку, а к чемпионату России, то есть по сути иерархически стоят на самой вершине.
https://flgr-results.ru/results/2197
https://flgr-results.ru/results/2198
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M_Serg
НХЛ не нуждается в ОИ и ЧМ и не вызывает это ни у кого иронии. То, что инфраструктуры подходящей нет - это надо решать. А по результатам последних ОИ, большинство топ лыжников сейчас соревнуются именно в России.
0
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Ярик01
Могут, но не завидуют и не просятся, скуля, на чемпионат России.
Интересно, почему.
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Кирилл.С-Пб
Да и правильно. Клали мы на них с прибором
+1
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C_l
Ответ Павел Дуро
Ей речи тоже человек с рaша тудей пишет?
Не, это уже старческое
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Atsuktuvas
Иностранцы замерзли от зависти.
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Павел Дуро
Ей речи тоже человек с рaша тудей пишет?
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Мари Хуан
Все и замечательно, значит и не нужны никому эти зарубежные соревнования и можно прекращать высказывать недовольство про всякие условия которые там выдвигают чтобы вернуться
+7
-1
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Ебздрогыч
Я прям представляю грустных норвежцев, шведов, финнов и остальных участников кубка мира, которые вяло, немотивированно передвигают лыжами на трассе и думают - эх, вот бы в Россию-матушка на кубок России заявиться в какой-нибудь Усть-пердюйск, а не вот это вот все...
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Россия будет свободной
Кроме погоды нам теперь гордиться нечем, короче. Лыжи-то, поди, контрабандой сейчас ввозят?

И погодой-то, будем честны, можно похвастать только в этом контексте ))
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