Бородавко о Спартакиаде: «В СССР это были очень важные соревнования, они ставились на один уровень с чемпионатом страны»

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Тренер лыжников Юрий Бородавко назвал зимнюю Спартакиаду соревнованиями высокого ранга.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. Соревнования по лыжным гонкам примет Тюменская область.

«Это соревнования очень высокого ранга. По значимости они очень важны не только спортсменам, но и губернаторам, потому что спортсмены будут представлять свои регионы.

Это возврат к прежним соревнованиям, в СССР это были очень важные соревнования, они ставились на один уровень как минимум с чемпионатом страны.

У нас очень много сильных спортсменов, которые могут показать выдающийся результат, будем равняться на себя и стараться быть на высоте.

Я уверен, что турнир пройдет на высоком уровне. Вспомните, как соревнования прошли в этом году, какие прекрасные турниры были по всей России. Великолепно прошли «Чемпионские высоты» в Малиновке, чемпионат России в Тюмени, финал Кубка России в Кировске.

Сейчас очень хорошие возможности у наших спонсоров, все организаторы понимают значимость этих стартов и сделают все, чтобы они прошли хорошо», – сказал Бородавко.

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2 комментария

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Savardus
Да-да, давайте в своих целях и устремлениях ориентироваться на соревнования, потерявшие свои актуальность еще 30 лет назад, а в пример приводить соревнования 40-летней давности
+3
0
+3
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Olga.t
Ответ Savardus
Да-да, давайте в своих целях и устремлениях ориентироваться на соревнования, потерявшие свои актуальность еще 30 лет назад, а в пример приводить соревнования 40-летней давности
Живём прошлым, а не настоящим, и тем более не будущим.
Печаль и тоска.
0
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