  • Вяльбе сообщила, что инцидент с Большуновым и Бакуровым рассмотрят на заседании президиума ФЛГР 2 декабря
31

Вяльбе сообщила, что инцидент с Большуновым и Бакуровым рассмотрят на заседании президиума ФЛГР 2 декабря

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что эпизод с Александром Большуновым и Александром Бакуровым рассмотрят на заседании президиума ФЛГР 2 декабря.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

Большунова по итогам полуфинала дисквалифицировали.

«Мне очень жаль, что вообще такие инциденты случаются в спорте. 2 декабря проведем экстренное заседание президиума и вынесем решение по неспортивному поведению Александра Большунова.

Очень надеюсь, что Саша найдет в себе силы и извинится перед Бакуровым. Вчера вечером были в больнице, есть проблемы, на ближайшие две недели он отстранен от тренировочного и соревновательного процессов. Бакуров не стартует в воскресенье, он пропустит Тюмень. Будем надеяться, что наши врачи тоже серьезно подключатся, чтобы процесс восстановления прошел быстрее. У него очень большая гематома. Удар был достаточно сильный.

В любом случае, мы этот инцидент без внимания не оставим. Не могу сейчас говорить, какое решение будет принято. На самом деле это уже практически рукоприкладство. Но в любом случае, если будет принято решение о дисквалификации на какое‑то количество гонок, оно будет вынесено сразу. Уже начиная с Тюмени. Возможно, аннулирование результатов, которые были здесь. Повторюсь, без внимания мы эту ситуацию не оставим», – сказала Вяльбе.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
происшествия
ФЛГР
logoАлександр Большунов
logoАлександр Бакуров
