Вяльбе о конфликте Большунова с Бакуровым: «По словам Бородавко, Большунов считает, что он прав»

Вяльбе: по словам тренера Большунова, Александр считает, что он прав.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что поведение Александра Большунова не имеет к спортивной составляющей никакого отношения.

Накануне Большунов толкнула лыжника Александра Бакурова в спину после финиша спринта на Кубке России в Кировске. Бакуров упал и получил сильный ушиб мягких тканей, он пропустит следующий этап Кубка России.

— Удалось выяснить, что именно произошло, выслушать участников?

— Все, что произошло на трассе спринта, никакого отношения к тому, что сделал Большунов, не имеет. Даже если кто-то решил, что Бакуров нарушил правила, для этого есть жюри. Вы подаете протест. И если жюри согласно с тем, что было нарушение правил, они выносят соответствующее решение о наказании.

Поведение Александра Большунова не имеет к спортивной составляющей никакого отношения. Поговорить с ним не удалось, к сожалению. Саша ни с кем не общается. И кроме Бородавко он вряд ли с кем-то вообще на эту тему общался.

— Тренер Большунова Юрий Бородавко что-то сказал о позиции Саши?

— По словам Бородавко, Александр считает, что он прав, — сказала Вяльбе .

