Ирина Казакевич: «Большунова нужно дисквалифицировать, чтобы другим было неповадно. Надеюсь, что этот эпизод станет показательным»

Биатлонистка Казакевич считает, что Большунова нужно дисквалифицировать.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич считает, что трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова нужно дисквалифицировать из-за инцидента с Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у него сильный ушиб мягких тканей.

Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.

«Лицо лыжных гонок не имел права так поступать, но, зная Большунова, надеюсь он остынет и извинится перед Бакуровым.

Я считаю, что за такое поведение нужно дисквалифицировать, чтобы другим было неповадно. Надеюсь, что этот эпизод станет показательным и в дальнейшем все спортсмены будут вести себя более уважительно», — сказала Казакевич.