ФЛГР о поведении Большунова: «Ситуация, в результате которой пострадал Бакуров, недопустима. Выступаем категорически против любых проявлений агрессии»

ФЛГР об инциденте с Большуновым и Бакуровым: выступаем против агрессии.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выступила с заявлением по поводу инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

Большунова по итогам полуфинала дисквалифицировали.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.

Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает.

Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников – абсолютный приоритет ФЛГР.

В связи с произошедшим, 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации.

ФЛГР продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой», – говорится в заявлении ФЛГР .

