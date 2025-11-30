  • Спортс
  ФЛГР о поведении Большунова: «Ситуация, в результате которой пострадал Бакуров, недопустима. Выступаем категорически против любых проявлений агрессии»
ФЛГР о поведении Большунова: «Ситуация, в результате которой пострадал Бакуров, недопустима. Выступаем категорически против любых проявлений агрессии»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выступила с заявлением по поводу инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

Большунова по итогам полуфинала дисквалифицировали.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.

Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает.

Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников – абсолютный приоритет ФЛГР.

В связи с произошедшим, 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации.

ФЛГР продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой», – говорится в заявлении ФЛГР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФЛГР
