Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года

Стали известны даты проведения Всероссийской Cпартакиады по зимним видам спорта.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

Соревнования примут Челябинская область (сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, хоккей), Свердловская область (лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, ски-альпинизм), Краснодарский край (бобслей и санный спорт), Тюменская область (лыжные гонки) и Красноярский край (керлинг, фристайл (дисциплины «акробатика» и «могул»)).

«Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году, в ней примут участие 2 500 сильнейших спортсменов страны.

Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в – одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны. В России традиционно любят зимние виды спорта, а с проведением Игр-2014 количество их поклонников значительно возросло.

Важно то, что мы активно используем наследие Игр. Например, соревнования Спартакиады по бобслею и санному спорту пройдут на олимпийской санно-бобслейной трассе. В регионах для проведения соревнований будут также задействованы объекты, принимавшие крупные международные турниры.

По поручению президента правительство России уделяет большое внимание развитию в субъектах спортивной инфраструктуры как для массового спорта, так и для крупных спортивных комплексов в сфере спорта высоких достижений», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.