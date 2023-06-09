Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года

Теги Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко Спартакиада Биатлон

Стали известны даты проведения Всероссийской Cпартакиады по зимним видам спорта.

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

Соревнования примут Челябинская область (сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, хоккей), Свердловская область (лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, ски-альпинизм), Краснодарский край (бобслей и санный спорт), Тюменская область (лыжные гонки) и Красноярский край (керлинг, фристайл (дисциплины «акробатика» и «могул»)).

«Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году, в ней примут участие 2 500 сильнейших спортсменов страны.

Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи – одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны. В России традиционно любят зимние виды спорта, а с проведением Игр-2014 количество их поклонников значительно возросло.

Важно то, что мы активно используем наследие Игр. Например, соревнования Спартакиады по бобслею и санному спорту пройдут на олимпийской санно-бобслейной трассе. В регионах для проведения соревнований будут также задействованы объекты, принимавшие крупные международные турниры.

По поручению президента правительство России уделяет большое внимание развитию в субъектах спортивной инфраструктуры как для массового спорта, так и для крупных спортивных комплексов в сфере спорта высоких достижений», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Zzz
10 лет назад совсем другое настроение было.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Zakirov
Минспорта вступает в борьбу с МО по распилу бюджета
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenSpM
Вообще-то надо как-то популяризовать новые регионы. Почему не провести спартакиаду в Донецке, Луганске, Мариуполе и Артемовске?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мила Расковалова
Что тут скажешь? Спорту и спортсменам это очень важно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beriya
Интереса 0,,,,ни кто и не заметит как летнею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ DenSpM
Вообще-то надо как-то популяризовать новые регионы. Почему не провести спартакиаду в Донецке, Луганске, Мариуполе и Артемовске?
Так там спартакиада по танковому биатлону второй год идёт, какие ещё виды спорта нужны?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий