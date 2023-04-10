Юрий Бородавко: «Открытия этого лыжного сезона – Коростелев и Пантрина. После болезни стала показывать хорошие результаты Дарья Непряева»

Тренер Юрий Бородавко оценил, как прошел сезон-2022/23 для российских лыжников.

«Сезон прошел хорошо, уровень соревнований и их организация порадовали, у каждого лыжника осталась своя история. С некоторыми спортсменами мы уже начинаем говорить по поводу летней подготовки, подвели итоги и наметили перспективы.

С Большуновым перекинулись парой слов, более детально и осмыслено поговорим с ним в мае, чтобы наметить подготовку и посмотреть в прошедший сезон.

Что касается Наташи Непряевой, не скажу, что она очень хорошо себя показала на финале Кубка России. После болезни она восстанавливалась, не тренировалась, но постепенно набрала форму.

Мы правильно делаем, что даже при легком недомогании сразу же снимаем спортсмена и бережем его здоровье. Сейчас она останется в Апатитах, пробежит 50 километров и завершит сезон», – сказал .

«Что касается открытий этого лыжного сезона, у мужчин это . Хорошо добавил, было яркое начало сезона, потом был спад, но в конце проявил себя на финале Кубка России.

Среди женщин выделю Лизу Пантрину. После болезни также стала показывать хорошие результаты . Надеемся, что Даша и дальше будет расти, сейчас у нее нормализовалось здоровье, все хорошо», – цитирует Бородавко «Р-Спорт».