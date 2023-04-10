Юрий Бородавко: «Открытия этого лыжного сезона – Коростелев и Пантрина. После болезни стала показывать хорошие результаты Дарья Непряева»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Наталья Непряева Дарья Непряева Савелий Коростелев Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Тренер Юрий Бородавко оценил, как прошел сезон-2022/23 для российских лыжников.

«Сезон прошел хорошо, уровень соревнований и их организация порадовали, у каждого лыжника осталась своя история. С некоторыми спортсменами мы уже начинаем говорить по поводу летней подготовки, подвели итоги и наметили перспективы.

С Большуновым перекинулись парой слов, более детально и осмыслено поговорим с ним в мае, чтобы наметить подготовку и посмотреть в прошедший сезон.

Что касается Наташи Непряевой, не скажу, что она очень хорошо себя показала на финале Кубка России. После болезни она восстанавливалась, не тренировалась, но постепенно набрала форму.

Мы правильно делаем, что даже при легком недомогании сразу же снимаем спортсмена и бережем его здоровье. Сейчас она останется в Апатитах, пробежит 50 километров и завершит сезон», – сказал Бородавко.

«Что касается открытий этого лыжного сезона, у мужчин это Савелий Коростелев. Хорошо добавил, было яркое начало сезона, потом был спад, но в конце проявил себя на финале Кубка России.

Среди женщин выделю Лизу Пантрину. После болезни также стала показывать хорошие результаты Дарья Непряева. Надеемся, что Даша и дальше будет расти, сейчас у нее нормализовалось здоровье, все хорошо», – цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Очень надеюсь, что дедушка и мама уберегут Савелия от Бородавко
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий