Сергей Крянин: «Большунов виновен, все с этим согласны. С этической точки зрения Саше надо подойти и извиниться»

Крянин призвал Большунова извиниться перед Бакуровым за неспортивное поведение.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов должен извиниться перед Александром Бакуровым за неспортивное поведение.

Большунов толкнула Бакурова в спину после финиша спринта на Кубке России в Кировске. Бакуров упал и получил сильный ушиб мягких тканей, он пропустит следующий этап Кубка России.

«Я же не третейский судья. У нас есть жюри, которое работает по правилам. Произошел инцидент, его разбирают. Есть два варианта: виноват или нет. Большунов виноват. Такого не должно быть. Дальше в правилах прописан ряд наказаний.

Наказание они применили согласно правилам, которые у нас есть. Плохое оно, хорошее, судьи работают по регламентам. Вопрос в другом: с этической точки зрения есть нюансы, но это не к жюри. Они вынесли вердикт, он правильный согласно правилам соревнований.

Я бы просто на месте Саши извинился. Это человеческие отношения. Да: «Бакуров, я извиняюсь, был неправ». То, что привело к травме, никто не предполагал. Может, забор, на который облокотился Бакуров, не был закреплен. Это просто был наезд по ходу движения, оперся локтем на Бакурова. Не было же замаха, удара. Мимо проходил, плечом задел.

Уже признали: Саша, этого делать нельзя. Итог простой: давайте признаем, что я виновен, то-то, то-то и все.

Я считаю, что судьи все сделали правильно: Большунов виновен, все с этим согласны. С этической точки зрения Саше надо подойти и извиниться. А дальше дорабатывать правила, вносить изменения, из-за этого прецедента ужесточить наказания. Но пока мы работаем в тех правовых рамках, которые у нас есть.

Чтобы у судей не было других вариантов, есть предложение об ужесточении таких нарушений после финишной прямой. Если это будет проходить — тогда последует более жесткое наказание, чтобы это было прописано в правилах», – сказал Крянин.