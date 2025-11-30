Вылегжанин об инциденте с Большуновым и Бакуровым: «Можно понять, почему Большунов это сделал, но надо учиться сдерживаться»

Вылегжанин: можно понять Большунова, но надо учиться сдерживаться.

Чемпион мира по лыжам Максим Вылегжанин высказался об инциденте с Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

Большунова по итогам полуфинала дисквалифицировали.

– Можно и понять, почему Большунов это сделал, но и, конечно же, надо учиться сдерживаться. Не только ему, а всем надо учиться сдерживаться. И всем, кто высказывается в соцсетях, это надо уметь.

– Какое должно быть наказание?

– Дисквалификация с гонки за неспортивное поведение. Он же на гонке это совершил, – сказал Вылегжанин.