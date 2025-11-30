Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»
Лыжник Бакуров: не жду извинений от Большунова.
Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждет извинений от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.
«Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. Я не жду извинений. Захочет – хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», – сказал Бакуров.
«Ты скажи в лицо, а не бей в спину». Лыжники отменяют Большунова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
