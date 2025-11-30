Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»

Лыжник Бакуров: не жду извинений от Большунова.

Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждет извинений от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова .

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

«Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. Я не жду извинений. Захочет – хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», – сказал Бакуров.

