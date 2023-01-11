«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде – Большунов более достойный». Вяльбе об опросе ВЦИОМ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года.
Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).
«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», – сказала Вяльбе «СЭ».
«Лыжница Наталья Непряева была круче гораздо.
Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу (Овечкина), безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», – цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.
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При всём уважении к Камиле, у нас сборная по ФК в команднике самая сильная была для того, чтобы в одиночку её кому-то тащить)) Камиле в произвольной достаточно было просто выйти на лёд с любым прокатом, потому команда УЖЕ стала ОЧ.
Та же Непряева выиграла ОИ в команде, плюс россыпь личных медалей, плюс Кубок мира (это более 30гонок в течении полугода надо быть в топе), самую сложную многодневку Турдески (за 10дней - 8гонок).
Поэтому вопросов даже нет...
Впрочем, подозреваю, что подобные опросы не имеют большого значения ни для Валиевой, ни для Большунова.
Мир - это вобла (чтоб не забанило руководство Спортца).
Допингистка, подставившая всю сборную и страну и выставившая ее на вселенский позор - спортсменка года в этой стране.
Вопрос: кто эти 7%?