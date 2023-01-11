Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», – сказала Вяльбе «СЭ».

«Лыжница Наталья Непряева была круче гораздо.

Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу (Овечкина), безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», – цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)