«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде – Большунов более достойный». Вяльбе об опросе ВЦИОМ

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин сборная России сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2022 женское катание Наталья Непряева Александр Большунов Камила Валиева Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не считает фигуристку Камилу Валиеву спортсменкой года.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года (ее упомянули 7% респондентов). Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

«Не считаю Валиеву спортсменкой года. Я считаю, что Непряева была у женщин спортсменкой года», – сказала Вяльбе «СЭ».

«Лыжница Наталья Непряева была круче гораздо.

Овечкина я что-то не видела на Олимпиаде. Я рада за Сашу (Овечкина), безусловно, тоже, но я считаю, что Большунов более достойный человек на сегодняшний день», – цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

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105 комментариев

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Георгий Яценко
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Тут скорее вопрос в популярности вида спорта. Большунов конечно же спортсмен года,но лыжи менее популярны чем хоккей и фигурное катание.
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oldparakhod
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А сколько человек участвовало в опросе.? А то проценты есть, а количество не видел.
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Sat397
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Ответ Анна Беляева
Запомните, если в каждом новостном выпуске будет сюжет про силу нашего биатлона и его главного лидера
Запомню, меня он будет тогда бесить. И лучшим спортсменом его точно не назову. Все равно для меня лучшей будет Камила. Думаете Бузову назовут лучшей певицей, если она везде будет на слуху? Ну бред же))
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Даня Чебыкин
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Ответ Maecenas
конечно есть. Дружок его вчера всё божился найти и скинуть статью про это. Через пару часов поудалял все свои комменты. Вот такие у них доказательства .
хайли лайкли? проходили. было. скучно.
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Даня Чебыкин
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Ответ Ярик01
"Спортсмен года", вряд ли за заслуги 2008 года дают )
а, ну он взял чм в 2022 =)
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Анна Беляева
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Ответ Sat397
Если мне биатлон не интересен, так пусть хоть целый день его крутят по телевизору, все равно я не запомню фамилии не одного биатлониста, и вообще переключу на другой канал. И почему же Акатьеву никто не назвал, она ведь стала Чемпионкой России? Все просто, большинство людей любят Камилу, потому её и назвали лучшей, и не надо ничего придумывать. И кстати Большинов как раз участвовал в конце декабря в нескольких гонках. Или это другое? Может Камилу должны были по вашему попредержать, для "честности" опроса, не упоминая о ней в течении месяца?))
Запомните, если в каждом новостном выпуске будет сюжет про силу нашего биатлона и его главного лидера
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Pema
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Ответ Iti_na_taiti
100% Наташа в прошлом сезоне была великолепна. На её счету уникальные достижения для наших женских лыж.
Но, она обошлась без допинга, поэтому не стала спортсменкой года по мнению нашего народа.
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Ярик01
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Ответ Даня Чебыкин
он вроде взял ОИ в свое время?
"Спортсмен года", вряд ли за заслуги 2008 года дают )
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exitor
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Ответ Vladimir Arutin
Естественно круче .В 15 лет попасться с допинг пробой .Такого в фк еще не было .
не надоело подгавкивать?
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Iuasamotu
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Елена Валерьевна, а вот не нужно было клювом щёлкать и пренебрегать услугами журналистов, например, Губерниева. Вы сами загнали российские лыжные гонки в полутёмное подвальное помещение общественного мнения. А кто не общается с людьми, тот не ест пряников)
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UserFreud
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Ответ Карина Ситдикова
Ущемленки несчастные 🥴 Валиева в том сезоне все старты выиграла, сборную нашу тащила в команднике! К сожалению ее подставили и стать ОЧ официально не дали, но все же знают правду! Да и кто знает Непряеву по сравнении с Валиевой? Валиева мировая звезда сейчас, а Непряева кто? Ее мало кто знает 🤷‍♀ Кто был на слуху, того и называли видимо. А Первый канал активно ФК продвигает, вот Валиеву и назвали
Валиева тащила, а Непряева в олимпийской эстафете, видимо, прохлаждалась)) И Большой хрустальный глобус взяла чисто так, на расслабоне. И Тур де Ски.
При всём уважении к Камиле, у нас сборная по ФК в команднике самая сильная была для того, чтобы в одиночку её кому-то тащить)) Камиле в произвольной достаточно было просто выйти на лёд с любым прокатом, потому команда УЖЕ стала ОЧ.
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Sektor_5
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Спортс, а не пора ли уже банить всю эту набежавшую свору за слово "допингистка"? Это ведь по сути необоснованное, бездоказательное обвинение человека в публичном пространстве, и за это есть статья УК, которая тут постоянно и многократно нарушается.
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Анна Беляева
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Ответ ТАТка
Получается, что этот опрос показывает степень медийности спортсмена, и не имеет никакого отношения к его заслугам..
Естественно. Как и в любом виде деятельности. Опросите 100 или 1000 произвольно выбранных людей на предмет, кто лучший певец или танцор балета. Назовут тех, про кого чаще слышат, а не тех, кто и правда мастеровитее
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Maecenas
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Ответ Sektor_5
А ты у нас весь пруфами обвешанный, орёшь о "допинге"?
надеюсь, у адвокатов Валиевой более основательная позиция, чем у её фанатов. Иначе габелла
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nnover2008
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Ответ владислав попов
Вяльбе была прекрасна , непобедима , когда была лыжницей , а сейчас это просто чиновница , которая никакого внимания не заслуживает, а Камила , это вершина , до которой добраться очень сложно , если вообще возможно.
Что выиграла Камила в 2022г, напомните? ОИ в команде (скоро отнимут), чемпионат Европы (без японок и американок соответственно) и пожалуй из важных стартов больше ничего...
Та же Непряева выиграла ОИ в команде, плюс россыпь личных медалей, плюс Кубок мира (это более 30гонок в течении полугода надо быть в топе), самую сложную многодневку Турдески (за 10дней - 8гонок).
Поэтому вопросов даже нет...
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rtun
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Ответ Пылесос
Свобода - это рабство. Мир - это вобла (чтоб не забанило руководство Спортца). Допингистка, подставившая всю сборную и страну и выставившая ее на вселенский позор - спортсменка года в этой стране. Вопрос: кто эти 7%?
Ну такая у нас параллельная реальность в ФКфандоме, ну и не только в нём
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Евгений Румкин
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Ответ Angry_bear
Елена Валерьевна как бульдозет - гнет свою линию))) Правильно, для неё Большой лучший спортсмен, тк она изнутри и с пеленок знает этот спорт и как там даются победы... А для тренеров и поклонников ФК Камила заслуживает этого признания, так как её катание - это спорт и искусство, так никто больше не может...
Камила уникальная фигуристка, и по праву лучшая
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Sektor_5
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Ответ oleg
Вяльбе, Вы не одна. Мы тоже не считаем допингистку спортсменкой года.
Щербакову и не считают, узбагойся.
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Sektor_5
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Ответ Maecenas
аххаа, ну так и пиши про неё хорошее. Пока что ты только набрасываешь без пруфов на Щербакову. Стрелочку кинуть куда проще, чем оправдать допинг, это да.
А ты у нас весь пруфами обвешанный, орёшь о "допинге"?
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UserFreud
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Я за Большунова в номинации, но что у ВЦИОМа другие итоги, не удивлён. По медийности он Камиле проигрывает.
Впрочем, подозреваю, что подобные опросы не имеют большого значения ни для Валиевой, ни для Большунова.
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Angry_bear
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Ответ Wekil
Ну вот про Ови зря, он в 37 лет идет на 50 шайб в НХЛ, причем тут Олимпиада? Это как если бы Месси и Рону не дали Золотой мяч в их лучшие годы, аргументировав тем, что они не сьездили на ОИ.
Ови безусловно велик, но больше в масштабах НХЛ. Его главные достижения в спорте не связаны с Россией...
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Sat397
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Ответ Ритт
Моя мама работает во ВЦИОМе. Голосование проводилось один день перед Новым годом. Как раз прошел чемпионат России по фигурному катанию, а до этого чемпионат по прыжкам. Конечно много в новостях говорили про Камилу, а так же крутили рекламу про ЧР по 1 каналу и там тоже всё время про Камилу говорили. В голосовании в основном принимают участие люди за 40, молодежь редко соглашается участвовать в опросах. Как раз люди за 40 и смотрят телевизор и новости. На слуху Камила - её и называли респонденты. Были бы в те дни на слуху другие спортсмены, из других видов спорта - отметили бы их. Вот и вся логика.
Если мне биатлон не интересен, так пусть хоть целый день его крутят по телевизору, все равно я не запомню фамилии не одного биатлониста, и вообще переключу на другой канал. И почему же Акатьеву никто не назвал, она ведь стала Чемпионкой России? Все просто, большинство людей любят Камилу, потому её и назвали лучшей, и не надо ничего придумывать. И кстати Большинов как раз участвовал в конце декабря в нескольких гонках. Или это другое? Может Камилу должны были по вашему попредержать, для "честности" опроса, не упоминая о ней в течении месяца?))
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Карина Ситдикова
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Ущемленки несчастные 🥴 Валиева в том сезоне все старты выиграла, сборную нашу тащила в команднике! К сожалению ее подставили и стать ОЧ официально не дали, но все же знают правду! Да и кто знает Непряеву по сравнении с Валиевой? Валиева мировая звезда сейчас, а Непряева кто? Ее мало кто знает 🤷‍♀ Кто был на слуху, того и называли видимо. А Первый канал активно ФК продвигает, вот Валиеву и назвали
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Пылесос
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Свобода - это рабство.
Мир - это вобла (чтоб не забанило руководство Спортца).
Допингистка, подставившая всю сборную и страну и выставившая ее на вселенский позор - спортсменка года в этой стране.
Вопрос: кто эти 7%?
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balamutt
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Ответ владислав попов
Вяльбе была прекрасна , непобедима , когда была лыжницей , а сейчас это просто чиновница , которая никакого внимания не заслуживает, а Камила , это вершина , до которой добраться очень сложно , если вообще возможно.
допингистка
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