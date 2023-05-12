Вяльбе об альтернативных стартах: «А кому интересна зима из наших дружественных стран? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах»
Елена Вяльбе считает, что России не нужно проводить зимние «альтернативные» соревнования.
«А кому интересна зима из наших дружественных стран? Кому мы можем предложить зимние виды спорта? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах.
Мы не сможем провести зимние альтернативные соревнования», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Думаю, наши чиновники с удовольствием займутся реализацией этой идеи ради дружественных стран.
Вот хоккеисты уже турне проводят товарищеских матчей со сборной Беларуси.
Есть монголы, китайцы, ну и если поскрести Африку и Южную Америку, то и там можно найти несколько лыжников.
Вот тебе и альтернативный турнир))
Но если говорить о лыжах, то конечно нашей ЛЫЖНОЙ ДРУЖИНЕ желаю терпения