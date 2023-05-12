Вяльбе об альтернативных стартах: «А кому интересна зима из наших дружественных стран? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2026 Лыжи

Елена Вяльбе считает, что России не нужно проводить зимние «альтернативные» соревнования.

«А кому интересна зима из наших дружественных стран? Кому мы можем предложить зимние виды спорта? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах.

Мы не сможем провести зимние альтернативные соревнования», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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13 комментариев

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Грустный Тролль
Это уже стадия принятия, или пока еще торга ?
+17
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shexes
Зато какой отрыв можно сделать в медальном зачёте :)
+14
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Ебздрогыч
Наша турбопатриотка Вяльбе начала что-то подозревать...
+6
-1
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Oleg Olegov
Ну, можно придумать Лыжные гонки на песке.
Думаю, наши чиновники с удовольствием займутся реализацией этой идеи ради дружественных стран.
+4
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+4
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Oleg Olegov
Ответ Oleg Olegov
Ну, можно придумать Лыжные гонки на песке. Думаю, наши чиновники с удовольствием займутся реализацией этой идеи ради дружественных стран.
Сафари-биатлон, опять же.
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Al561
Можно с белорусами соревноваться.
Вот хоккеисты уже турне проводят товарищеских матчей со сборной Беларуси.
Есть монголы, китайцы, ну и если поскрести Африку и Южную Америку, то и там можно найти несколько лыжников.
Вот тебе и альтернативный турнир))
+2
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Dr Chase
Жалко только лыжников, чьи карьеры идут под откос из-за таких, как вяльба, поддерживающих военного преступника
+4
-2
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pyatachyok
Ответ Al561
Можно с белорусами соревноваться. Вот хоккеисты уже турне проводят товарищеских матчей со сборной Беларуси. Есть монголы, китайцы, ну и если поскрести Африку и Южную Америку, то и там можно найти несколько лыжников. Вот тебе и альтернативный турнир))
Какие китайцы? Китай давеча в Генассамблее ООН признал российскую агрессию против Украины и даже Грузии! Не дружественный Китай вовсе!!!
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pyatachyok
Ответ kutavlik
А почему бы и нет??? Зато 100% - весь пьедестал наш будет!!!! Хотя....Сборная по хоккею U-25 под руководством самого грамотного тренера в истории хоккея с треском провалилась!!!! А вообще-то турнир организовывался как раз для его пиара!!!!
В смысле провалилась?! На пьедестал попала!!!
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ESF
Мне вот интересно, они стебутся или на полном серьезе такие комментарии лупят почти ежедневно?
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kutavlik
А почему бы и нет??? Зато 100% - весь пьедестал наш будет!!!! Хотя....Сборная по хоккею U-25 под руководством самого грамотного тренера в истории хоккея с треском провалилась!!!! А вообще-то турнир организовывался как раз для его пиара!!!!
+1
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Dizzod
надо же, она понимает что из друзей только африканцы остались. глядишь скоро поймет причины.
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Биатлонная зима
В Африке нет снега, есть другие виды спорта, бег и …..
Но если говорить о лыжах, то конечно нашей ЛЫЖНОЙ ДРУЖИНЕ желаю терпения
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