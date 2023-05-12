Вяльбе об альтернативных стартах: «А кому интересна зима из наших дружественных стран? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах»

Елена Вяльбе считает, что России не нужно проводить зимние «альтернативные» соревнования.

«А кому интересна зима из наших дружественных стран? Кому мы можем предложить зимние виды спорта? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах.

Мы не сможем провести зимние альтернативные соревнования», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.