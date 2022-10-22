Вяльбе об отстранении российских лыжников: «После пламенной речи Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение россиян.

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение.

Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», – сказала Вяльбе.