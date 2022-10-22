Вяльбе об отстранении российских лыжников: «После пламенной речи Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР FIS Елена Вяльбе Томас Бах Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение.

Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные