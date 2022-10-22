Вяльбе об отстранении российских лыжников: «После пламенной речи Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.
«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение.
Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдёт. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», – сказала Вяльбе.
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