Вяльбе об отстранении россиян: «Уже ничего не удивляет и не злит. Понаблюдаю со стороны, как лыжные гонки будут чувствовать себя без спортсменов мирового уровня»

заявила, что некоторые члены совета Международной федерации лыжного спорта ( ) были против отстранения российских спортсменов.

22 октября FIS приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Были там дискуссии по тому поводу, некоторые члены не согласны. Но все уже случилось, будем соревноваться внутри страны.

Я настолько привыкла к двойным стандартам и лицемерию коллег, особенно со стороны скандинавских стран, что меня уже ничего не удивляет и не злит.

Буду наблюдать со стороны, как лыжные гонки будут чувствовать себя без спортсменов мирового уровня.

Страдают не только российские лыжники, а огромная армия спортсменов. Интерес к соревнованиям без лидеров теряется, FIS будет терять деньги от телевидения, поэтому будет смотреть на ситуацию.

Может быть, даже и хорошо, что нет конкретной даты. В сезоне есть чемпионат мира в Планице, теплится надежда, что на него сможем съездить», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев: «Снимите розовые очки, никто не пустит лыжников на чемпионат мира. Справятся они без россиян спокойно»