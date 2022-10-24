Вяльбе об отстранении россиян: «Уже ничего не удивляет и не злит. Понаблюдаю со стороны, как лыжные гонки будут чувствовать себя без спортсменов мирового уровня»
Елена Вяльбе заявила, что некоторые члены совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) были против отстранения российских спортсменов.
22 октября FIS приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.
«Были там дискуссии по тому поводу, некоторые члены не согласны. Но все уже случилось, будем соревноваться внутри страны.
Я настолько привыкла к двойным стандартам и лицемерию коллег, особенно со стороны скандинавских стран, что меня уже ничего не удивляет и не злит.
Буду наблюдать со стороны, как лыжные гонки будут чувствовать себя без спортсменов мирового уровня.
Страдают не только российские лыжники, а огромная армия спортсменов. Интерес к соревнованиям без лидеров теряется, FIS будет терять деньги от телевидения, поэтому будет смотреть на ситуацию.
Может быть, даже и хорошо, что нет конкретной даты. В сезоне есть чемпионат мира в Планице, теплится надежда, что на него сможем съездить», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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