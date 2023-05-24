Бородавко о недопуске россиян: «Скорее всего, будет продление санкций»

Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлит санкции в отношении россиян.

Сообщалось, что 24 мая FIS рассмотрет вопрос о допуске лыжников к соревнованиям.

«Сейчас спортсмены и тренеры уже успокоились. Мы спокойно воспринимаем все решения.

Скорее всего, будет продление санкций. Мы готовимся к этому, будем обсуждать новый календарь. Будем планировать новые соревнования», – сказал Бородавко.