Иван Якимушкин: «Большунов – небожитель? Нет, он проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель скорее Устюгов, он талантлив от природы»

Иван Якимушкин рассказал об атмосфере в группе Бородавко, а также о сильных сторонах Устюгова и Большунова.

– После Олимпиады в Пекине ты принял серьезное решение – ушёл из группы Олега Перевозчикова в группу . Не жалеешь об этом?

– Ни в коем случае. Я хочу подчеркнуть, что лыжник не уходит от одного человека к другому, не от Олега Орестовича к Юрию Викторовичу, а от одного тренера к другому.

В нынешней группе ребята моего возраста, которые друг друга прекрасно знают, с которыми мы соревновались всю жизнь. Плюс мне нравится подготовка Юрия Викторовича. Она жесткая, но это хорошо.

В этом и есть смысл, чтобы преодолевать себя и идти вперед, а не стоять на месте. Глупо делать одно и то же и ждать другого результата.

Спустя сезон могу сказать, что во многих вещах я шагнул вперед и стал лучше себя чувствовать. Ждать космических результатов в первый год подготовки – я их не ждал. Мне нужно было попробовать и оценить.

Я попробовал, и мне зашло. Мне нравится эта команда, этот тренер, вся атмосфера. Я чувствую себя в нынешней группе как рыба в воде.

– Алексей Червоткин сказал, что в группе Бородавко пашут все, а космические результаты только у . Саня – небожитель с какими-то безграничными возможностями?

– Я так не считаю. Большунов проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель – это больше Серега Устюгов. Он очень талантливый, талантливый от природы. У него какая-то внутренняя скорость, которую он может выдавать.

А Саня – никто не говорит, что ему не дано, он суперталантлив – но у него есть плюс: он очень жестко себя держит в рамках расписания. Я с ним рядом тренировался в течение сезона и понял, в чем я слабее.

Но это же не дано от природы, он это натренировал. Как и то, что он лучше всех в силовом плане, что он очень вынослив. Это кропотливая и тяжелая работа, путь от ступени к ступени, а не результат, упавший с воздуха.

Особенно летом заметно, в чем именно Большунов сильнее. Нужно стремиться к его уровню, чтобы в жесткой конкуренции вперед шли все. Тогда норвежцам будет не очень хорошо, – сказал .