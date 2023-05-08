Иван Якимушкин: «Большунов – небожитель? Нет, он проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель скорее Устюгов, он талантлив от природы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олег Перевозчиков Сергей Устюгов Иван Якимушкин Александр Большунов Лыжи

Иван Якимушкин рассказал об атмосфере в группе Бородавко, а также о сильных сторонах Устюгова и Большунова.

– После Олимпиады в Пекине ты принял серьезное решение – ушёл из группы Олега Перевозчикова в группу Юрия Бородавко. Не жалеешь об этом?

– Ни в коем случае. Я хочу подчеркнуть, что лыжник не уходит от одного человека к другому, не от Олега Орестовича к Юрию Викторовичу, а от одного тренера к другому.

В нынешней группе ребята моего возраста, которые друг друга прекрасно знают, с которыми мы соревновались всю жизнь. Плюс мне нравится подготовка Юрия Викторовича. Она жесткая, но это хорошо.

В этом и есть смысл, чтобы преодолевать себя и идти вперед, а не стоять на месте. Глупо делать одно и то же и ждать другого результата.

Спустя сезон могу сказать, что во многих вещах я шагнул вперед и стал лучше себя чувствовать. Ждать космических результатов в первый год подготовки – я их не ждал. Мне нужно было попробовать и оценить.

Я попробовал, и мне зашло. Мне нравится эта команда, этот тренер, вся атмосфера. Я чувствую себя в нынешней группе как рыба в воде.

– Алексей Червоткин сказал, что в группе Бородавко пашут все, а космические результаты только у Большунова. Саня – небожитель с какими-то безграничными возможностями?

– Я так не считаю. Большунов проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель – это больше Серега Устюгов. Он очень талантливый, талантливый от природы. У него какая-то внутренняя скорость, которую он может выдавать.

А Саня – никто не говорит, что ему не дано, он суперталантлив – но у него есть плюс: он очень жестко себя держит в рамках расписания. Я с ним рядом тренировался в течение сезона и понял, в чем я слабее.

Но это же не дано от природы, он это натренировал. Как и то, что он лучше всех в силовом плане, что он очень вынослив. Это кропотливая и тяжелая работа, путь от ступени к ступени, а не результат, упавший с воздуха.

Особенно летом заметно, в чем именно Большунов сильнее. Нужно стремиться к его уровню, чтобы в жесткой конкуренции вперед шли все. Тогда норвежцам будет не очень хорошо, – сказал Якимушкин

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