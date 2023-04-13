FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников 24 мая

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов 24 мая.

«FIS приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе.

Следующее заседание совета состоится 24 мая», – сообщили в пресс-службе FIS.

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