FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников 24 мая

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов 24 мая.

«FIS приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе.

Следующее заседание совета состоится 24 мая», – сообщили в пресс-службе FIS.

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4 комментария

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Ярик01
Ответ Йенс Мустерманн
С Коростеелвым и Устюговым будут интересные гонки, ну и с Непряевой. А вот вечно второй может готовиться к новому сезону "Свадьба в Малиновке"
Савелий может не успел вляпаться в ЦСКА/Росгвардию, но его не отпустит Елена на условиях МОК.
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Россия будет свободной
уверенно можно называть как минимум одну фамилию, кого не допустят
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Йенс Мустерманн
Ответ Ольга Иванова
FIS может долго выделываться, но без российских лыжников, соревнования становятся не интересными, интриги нет от слова совсем!
С Коростеелвым и Устюговым будут интересные гонки, ну и с Непряевой.
А вот вечно второй может готовиться к новому сезону "Свадьба в Малиновке"
+2
-4
-2
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Ольга Иванова
FIS может долго выделываться, но без российских лыжников, соревнования становятся не интересными, интриги нет от слова совсем!
+1
-1
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