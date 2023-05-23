Елена Вяльбе: «Насколько мы знаем, FIS планирует на сентябрь перенести рассмотрение допуска наших спортсменов»

FIS рассмотрит вопрос допуска россиян к международным соревнованиям в сентябре.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России ( ) .

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) обсудит вопрос допуска россиян и белорусов 24 мая.

« не собиралась сегодня принимать никаких решений. Насколько мы знаем, они планируют вообще на сентябрь перенести рассмотрение допуска наших спортсменов», — сказала Вяльбе.