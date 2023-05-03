Вяльбе о недопуске россиян к заседаниям комитетов FIS: «Для нас это не проблема. Мы провели отличный домашний сезон, появляется все больше и больше спонсоров»
Елена Вяльбе высказалась о недопуске россиян к заседаниям комитетов FIS.
Мероприятия FIS пройдут в хорватском Дубровнике.
– FIS попросила нас не приезжать. Они не хотят, чтобы мы там были.
Причины нам не объяснили. Мы забронировали авиабилеты, отели и все остальное, но теперь ничего не будет.
Мы получили предложение участвовать онлайн – но без права выступления и голоса. Тогда зачем нам участвовать?
– Вы беспокоитесь, что не сможете присутствовать на этих важных встречах?
– Нет, для нас это не проблема. У нас все в порядке. Мы провели отличный домашний сезон. У нас появляется все больше и больше спонсоров.
– Как Вы думаете, выступят ли российские лыжники на Кубке мира этой зимой?
– Я не думаю об этом. У нас есть свое расписание, свои тренировки и свои соревнования. Все хорошо, – сказала глава ФЛГР.
Директор по коммуникациям FIS о недопуске россиян к заседаниям комитетов: «Это соответствует нашей нынешней политике»
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