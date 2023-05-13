Елена Вяльбе: «Не знаю, что придумает FIS, но я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна»

Елена Вяльбе считает, что российские лыжники не должны выступать в нейтральном статусе.

Вопрос допуска россиян к международным соревнованиям будет обсуждаться на заседании Совета FIS 24 мая.

«Нас пока никто никак не допускал. Не знаю, что придумает FIS, кого-то допускать, кого-то нет, но я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна», – сказала глава .