Елена Вяльбе: «Не знаю, что придумает FIS, но я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе считает, что российские лыжники не должны выступать в нейтральном статусе.

Вопрос допуска россиян к международным соревнованиям будет обсуждаться на заседании Совета FIS 24 мая.

«Нас пока никто никак не допускал. Не знаю, что придумает FIS, кого-то допускать, кого-то нет, но я категорически против, чтобы наша команда выступала на международных соревнованиях без флага и гимна», – сказала глава ФЛГР.

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4 комментария

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Иван Самойлов
Как сверху прикажут, так и будешь относиться. Судя по недавнему письму дзюдоиста ему в общем-то всё равно, с флагом или гимном выступает человек или нет.
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Дэннис Молинарев
И вообще мы ни на кого не нападали, по привычке добавила она
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Щеглот
Эффектный менеджер напоминает то ли слона в посудной лавке, то ли бегемота. Тут наоборот нужно следить за каждым словом и проявлять высший пилотаж дипломатии, а она ничтоже сумняшеся катается асфальтоукладчиком, круша и выжигая все под ноль.

Сначала всех кого смогла замазала, теперь вот это. Хорошо бы фис ее тролльнули, допустив наших, при условии отсутствия вяльбе и степухи.
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C_l
Ну конечно. Зачем думать о спортсменах, особенно молодëжи. Они и на водокачке побегают, это ведь "престижнее". А очередную благодать от царя ты в любом случае получишь. Мерзость совковая
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