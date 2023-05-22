Шемякин о словах Вяльбе про «лошару»: «Она не говорила этого. Журналист просто стоял рядом и что-то перевернул»

Лыжник Алексей Шемякин объяснил слова про «лошару», приписанные Елене Вяльбе.

В январе Шемякин финишировал третьим в гонке Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным, но после дополнительных замеров переместился на четвертое место.

Затем «СЭ» опубликовал интервью с цитатой Шемякина: «Вяльбе на награждении такая говорит: ну извини, парень, ты лошара».

– Что все-таки было правдой в той истории?

– Прежде всего, я не давал никакого интервью, чтобы вот так прийти и пообщаться. Вопрос же был задан так: почему у тебя отобрали медаль? Я сказал, что судейская коллегия так решила. На этом все.

Дальше были такие моменты, которые рассказывал в кругу коллег, а журналист просто стоял рядом и что-то перевернул. Мне, честно говоря, не хочется это вспоминать, потому что вся история была поставлена с ног на голову.

– А последствия какие были?

– Меня совесть замучила от того, что случилось. Не за слова, которые были опубликованы, а за всю ситуацию, как она в итоге была преподнесена. Я пару дней не спал, переживал случившееся. Но потом как-то успокоился, решил для себя, что раз такое случилось в моей жизни, значит, так тому и быть.

Нужно дальше идти, продолжать работать, готовиться к следующим соревнованиям. У меня уже была подобная ситуация в жизни два года назад. Я тогда сделал выводы и сказал себе, что интервью на ходу больше не даю, только после утверждения. Но жизнь такая интересная штука, что вновь преподнесла сюрприз.

Скажу честно, после публикации заметки с моими якобы словами про Елену Валерьевну мне пришлось объясняться с начальством.

– Перед Вяльбе извинился?

– Да, и звонил, и писал, но до сих пор не знаю, простила она меня или нет.

– Получается, она не говорила этих слов в твой адрес?

– Нет, не говорила, – рассказал Шемякин.

Алексей Шемякин: «Слова о «лошаре» были адресованы мной самому себе в рамках самоиронии. Вяльбе на награждении сказала только «поздравляю»