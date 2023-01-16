Алексей Шемякин: «Слова о «лошаре» были адресованы мной самому себе в рамках самоиронии. Вяльбе на награждении сказала только «поздравляю»

Лыжник Алексей Шемякин рассказал, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не называла его «лошарой».

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

– Алексей, у нас с вами состоялся короткий разговор после скиатлона, возможно, я вас поймал в момент, когда вы еще были мыслями в гонке и на соревновательном кураже. Давайте поговорим обстоятельно.

– Давайте. Как вы знаете, 13 января состоялась индивидуальная гонка свободным стилем на 15 километров, где я предварительно занял третье место, пройдя в одни и те же секунды с Ильей Порошкиным. Я был убежден, что останусь третьим, но перед награждением ко мне подошел главный судья и объявил, что я четвертый.

Он объяснил, что шло долгое разбирательство, в результате которого по новым правилам, используя технические средства (хронометраж), были установлены секунды, десятые, сотые и тысячные секунд. В результате всего, изучив весь массив данных, судейская коллегия пришла к выводу, что я четвертый.

Мне и моему представителю объяснили и разъяснили все очень корректно, в итоге претензий к судейской коллегии не осталось. На награждении присутствовала президент ФЛГР Елена Валерьевна Вяльбе. В рамках церемонии награждения она произнесла фразу «поздравляю».

– Но в дальнейшем часть СМИ начала представлять ваши слова, будто вы цитируете Елену Вяльбе. Ради справедливости, кавычек в моем тексте не было.

– Полагаю, что мои слова некорректно были поняты вами. Я имел в виду – «вот я лошара», произнес это с улыбкой и иронией.

– Слушайте, но по разговору было сложно сделать такой вывод, честно.

– Допускаю это. Но согласитесь, после сложной 30-километровой гонки, когда еще не успел восстановиться, может быть такое, что свои мысли идеально четко не сформулируешь.

Елена Валерьевна на награждении мне сказала только «поздравляю», и здесь я хочу заострить внимание, что она не говорила, да и не могла, по моему убеждению, говорить этих слов, поскольку знаю ее исключительно с положительной стороны. Слова о «лошаре» были адресованы мной самому к себе в рамках самоиронии. Я также полагал, что наш разговор носит непубличный характер.

– Тут уже я должен оговориться, что стоял в манишке «пресса». Но думаю, тут мы можем согласиться друг с другом, что в будущем будем вдвоем оговаривать дополнительно, что говорим публично.

– Соглашусь, и в этом случае я бы себя «лошарой» называть бы не стал. Что касается сборной, я отметил лишь их шикарные условия подготовки спортсменов, инвентаря, общих организационных моментов и сказал в качестве иронии фразу, ничем не желая принизить их достоинства. Честно говоря, в хорошем смысле условиям сборной завидуют многие спортсмены, если не все. Поэтому это ни для кого не секрет.

Со своей стороны хочу донести еще раз до всех болельщиков лыжных гонок и руководства ФЛГР свою позицию, что очень уважаю цели и задачи нашей сферы спорта и ни в коем случае не мог подумать, что буду неправильно понят. Надеюсь, что таких недопониманий впредь удастся избежать, – сказал Шемякин.

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Алексей Шемякин: «Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара». Вяльбе меня так точно не называла»