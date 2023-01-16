Алексей Шемякин: «Слова о «лошаре» были адресованы мной самому себе в рамках самоиронии. Вяльбе на награждении сказала только «поздравляю»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Алексей Шемякин Лыжи

Лыжник Алексей Шемякин рассказал, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не называла его «лошарой». 

13 января Шемякин занял третье место в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным. Но после дополнительных замеров было объявлено, что Алексей переместится на четвертое место.

– Алексей, у нас с вами состоялся короткий разговор после скиатлона, возможно, я вас поймал в момент, когда вы еще были мыслями в гонке и на соревновательном кураже. Давайте поговорим обстоятельно.

– Давайте. Как вы знаете, 13 января состоялась индивидуальная гонка свободным стилем на 15 километров, где я предварительно занял третье место, пройдя в одни и те же секунды с Ильей Порошкиным. Я был убежден, что останусь третьим, но перед награждением ко мне подошел главный судья и объявил, что я четвертый.

Он объяснил, что шло долгое разбирательство, в результате которого по новым правилам, используя технические средства (хронометраж), были установлены секунды, десятые, сотые и тысячные секунд. В результате всего, изучив весь массив данных, судейская коллегия пришла к выводу, что я четвертый.

Мне и моему представителю объяснили и разъяснили все очень корректно, в итоге претензий к судейской коллегии не осталось. На награждении присутствовала президент ФЛГР Елена Валерьевна Вяльбе. В рамках церемонии награждения она произнесла фразу «поздравляю».

– Но в дальнейшем часть СМИ начала представлять ваши слова, будто вы цитируете Елену Вяльбе. Ради справедливости, кавычек в моем тексте не было.

– Полагаю, что мои слова некорректно были поняты вами. Я имел в виду – «вот я лошара», произнес это с улыбкой и иронией.

– Слушайте, но по разговору было сложно сделать такой вывод, честно.

– Допускаю это. Но согласитесь, после сложной 30-километровой гонки, когда еще не успел восстановиться, может быть такое, что свои мысли идеально четко не сформулируешь.

Елена Валерьевна на награждении мне сказала только «поздравляю», и здесь я хочу заострить внимание, что она не говорила, да и не могла, по моему убеждению, говорить этих слов, поскольку знаю ее исключительно с положительной стороны. Слова о «лошаре» были адресованы мной самому к себе в рамках самоиронии. Я также полагал, что наш разговор носит непубличный характер.

– Тут уже я должен оговориться, что стоял в манишке «пресса». Но думаю, тут мы можем согласиться друг с другом, что в будущем будем вдвоем оговаривать дополнительно, что говорим публично.

– Соглашусь, и в этом случае я бы себя «лошарой» называть бы не стал. Что касается сборной, я отметил лишь их шикарные условия подготовки спортсменов, инвентаря, общих организационных моментов и сказал в качестве иронии фразу, ничем не желая принизить их достоинства. Честно говоря, в хорошем смысле условиям сборной завидуют многие спортсмены, если не все. Поэтому это ни для кого не секрет.

Со своей стороны хочу донести еще раз до всех болельщиков лыжных гонок и руководства ФЛГР свою позицию, что очень уважаю цели и задачи нашей сферы спорта и ни в коем случае не мог подумать, что буду неправильно понят. Надеюсь, что таких недопониманий впредь удастся избежать, – сказал Шемякин.

«Вяльбе говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». Мы обычные спортсмены, а сборную на руках носят и в попу целуют». Лыжник Шемякин о потере бронзы на Кубке России

Алексей Шемякин: «Даже не знаю, откуда взялись такие слова, как «лошара». Вяльбе меня так точно не называла»

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18 комментариев

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DD102DD
Теперь ты точно - лошара.
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undermail@mail.ru
Сразу было понятно, что про лошару это чисто сам. Вяльбе не могла это сделать. СМИ раскрутили тему из ничего.
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petr
Быстро "полит бюро " провело разьяснительную работу -шас он признаеться в оговоре "уважаемого " человека и , что он лошарик якутской породы.
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Sergey Yevseev
Шемякин мог хотя бы остаться честным человеком в этой истории, а в итоге и в протоколе опустили, и в жизни сделали бесхребетным клоуном. Пришлось даже интервью перезаписывать. Вот что значит быть на 100% зависимым от бюджета. Такими людьми можно полы мыть.
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шампион
Все знают вяльбе как глубоко культурного, корректного и вежливого человека, который никогда бы не опустился до быдлохамского поведения даже в шутку. Очевидно, что она не могла произнести такое!
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heivani
Могли бы обоим по бронзе дать; чай не стометровку лыжники бегут, чтобы сотки там ловить. Вот эти неудачи, в плане суперминимальных проигрышах на финише пагубно влияют на психоматическое состояние спортсменов, когда близость к пьедесталу была так близка.
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Варлампий Варлампий
странной какой-то стала эта бабушка Вяльбе....как будто у нее в майами осталась недвига с утраченным доступом и она обозлилась на все, негативит по любому вопросу
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justbored
Ответ mbanq
Сначала не знает откуда взялось слово. Теперь выясняется сам сказал. Похоже с Шемякиным провели воспитательную беседу и заставили забрать слова, но с версией не определились.
Скорее уж инстинкт самосохранения включился. Не в том статусе чтоб с президентом федерации ссориться.
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sava k
Не говорила она, что он лошара, эта интеллигентная женщина таких слов-то не знает.Максимум лохом обозвала.
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banchik1
Ответ Назар Игорь
Это дело грязного языка губера, он Вяльбе люто ненавидит.
Он сказал "лошара"?
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mbanq
Сначала не знает откуда взялось слово. Теперь выясняется сам сказал. Похоже с Шемякиным провели воспитательную беседу и заставили забрать слова, но с версией не определились.
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Назар Игорь
Это дело грязного языка губера, он Вяльбе люто ненавидит.
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Olga.t
В моём детстве говорили "первое слово дороже второго".
Взрослые люди должны нести ответственность за свои слова, а не изворачиваться потом.

Аудиозапись интервью есть?
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bul84
Ха-ха (Симпсоны)
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Вадим Скорин
Ответ Leo Bonart
Так они были готовы любую, сколь угодно лживую какашку подхватить
Это плохо, кто то специально провоцирует, а люди подхватывают. Печально.
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Viktor_SV
Тем не менее, в истинность высказывания поверили сразу, потому что Вяльбе заработала себе репутацию неполиткорректной особы.
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Leo Bonart
Ответ Вадим Скорин
Интересно, те кто написал кучу гадостей на Вяльбе, не то, чтобы извинятся , но хотя бы подумают, что когда нет полного текста интервью не надо делать скоропалительных выводов.
Так они были готовы любую, сколь угодно лживую какашку подхватить
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Вадим Скорин
Интересно, те кто написал кучу гадостей на Вяльбе, не то, чтобы извинятся , но хотя бы подумают, что когда нет полного текста интервью не надо делать скоропалительных выводов.
+5
-11
-6
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