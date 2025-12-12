  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год
23

Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год

Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018 года.

Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018 года. 

Сегодня 41-летняя американка победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. 

Это ее 83-е золото КМ. Последний раз она побеждала 7 лет и 9 месяцев назад. 

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера‑2010, двукратная чемпионка мира 2009 года, четырежды побеждала в общих зачетах Кубков мира. 

В 2019 году она завершила карьеру, а в ноябре 2024-го объявила о возвращении в спорт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
горные лыжи
logoсборная США жен
logoКубок мира
logoЛиндси Вонн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я
12 декабря, 11:46
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Хектор – 2-я, Робинсон – 3-я, Шиффрин – 4-я
7 декабря, 19:15
Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Гренье – 3-я, Шиффрин – 6-я
6 декабря, 23:07
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
вчера, 20:33
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
вчера, 20:19
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 20:10
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
вчера, 18:53
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
вчера, 18:51
Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира указана под российским флагом
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00