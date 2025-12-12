Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год

Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018 года.

Сегодня 41-летняя американка победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

Это ее 83-е золото КМ. Последний раз она побеждала 7 лет и 9 месяцев назад.

Вонн – олимпийская чемпионка Ванкувера‑2010, двукратная чемпионка мира 2009 года, четырежды побеждала в общих зачетах Кубков мира.

В 2019 году она завершила карьеру, а в ноябре 2024-го объявила о возвращении в спорт.