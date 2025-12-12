  • Спортс
Сергей Ардашев: «Я понимал, что шансы на получение нейтрального статуса малы, но попробовать стоило»

Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал, почему Международная федерация лыжных видов (FIS) не одобрила ему нейтральный статус. 

«В причине отказа написано: «После оценки независимой третьей стороной и комиссией FIS по рассмотрению заявок на присвоение статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AINERP) мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена отклонена.

Обращаем ваше внимание на то, что критерии соответствия, изложенные в политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, тщательно проверяются независимой третьей стороной в отношении каждого заявителя». 

Настроение хорошее. Да, чуть-чуть погрустил: я понимал, что шансы малы, но попробовать стоило. Больше всего расстроился, когда мне написал первый тренер – Зайцев Юрий Алексеевич. Мы с ним по этому поводу вообще не общались, но спустя десять минут после того, как мне пришел отказ, он написал. Не знаю, как это произошло, но он это почувствовал, ведь именно он с первого класса поставил передо мной цель – Олимпиада.

Люди знают, что я выступаю за ЦСКА. Для некоторых федераций принадлежность к спортивному клубу не является сопоставимым с отношением к военной группе. Решил попробовать получить нейтральный статус.

Кто-то скажет: «Зачем вообще было деньги тратить», но если есть хотя бы маленький шанс, нужно попробовать им воспользоваться», – сказал Ардашев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
