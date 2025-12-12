  • Спортс
  Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»
Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Эйнар Хедегарт высказались об участии россиянина Савелия Коростелева в гонках на Кубке мира.

Клэбо: Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, и желаю ему, как и всем другим (нейтральным атлетам), добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной.

Хедегарт: Я знаю, что Короcтелев был очень хорош. Он выиграл все майки в Кубке России в прошлом году, где у него было много сильных соперников.

Я немного с ним поговорил, и он кажется очень приятным человеком – экстравертом и легким в общении.

Может ли он стать серьезным соперником? Не сомневаюсь, что на него нужно обращать внимание.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Adressa
logoСавелий Коростелев
logoКубок мира
logoЭйнар Хедегарт
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
