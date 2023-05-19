Степанова о заявлении «группы семи» про недопуск россиян: «Других проблем в странах G7, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова оценила заявление G7 о российских и белорусских спортсменах.

Ранее страны из «группы семи» (США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада и Франция) выступили против участия россиян и белорусов в соревнованиях под своими национальными флагами.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.

«Впечатлена тем, что лидеры Запада долетели аж до Японии, чтобы первым делом объявить, что постараются нас не допустить на международные соревнования.

Других проблем в их странах, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств

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17 комментариев

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Красный чай
Ну только если читать телеграмм степановой и заодно смотреть российское телевидение то получится что в России проблем никаких нет, а там все загнивают да загнивают. Вот степанову как зрительницу этих каналов волнуют проблемы этих стран.
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Регион-36
Как же без Степановой ? Растет, то заочно побеждает норвежек/шведок теперь до лидеров G7 добралась )
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Fullhouse
Твою роль тебе потом прокурор на нашем аналоге Нюрнберга зачитает
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Fullhouse
Ответ Rygeek
На новом Нюрнберге будут сулить Зелю, если жив останется, и его поклонников. Как тебе такая перспектива?)
Мне плевать на Зелю, главное, чтобы Пу и его Озеро, если останутся в живых к моменту трибунала, потом пожизненно осваивали вечную мерзлоту😏
Как и их поклонники)
+8
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Olga.t
Вряд ли Степановой стОит проявлять интерес к решениям стран G7, ей туда дорога закрыта надолго. Только родные трассы...
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Alexander2022
Я так понимаю, что в России нет проблем, что Степанова комментирует каждый чих лидеров других стран?)
+5
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Dr. Heisenberg
Роль засохшей фекалии на подошве - действительно, весьма почетная.
+3
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Alexander2022
Ответ Rygeek
Так не всех азовцев отпустили, многих судили, кого-то из них казнили свои. И еще будут судить, не переживайте.
Я так понимаю, ничем утверждение не будет подкреплено?)
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Герман Ткачев
Степановой надо готовится к суду. В Германии в свое время многих фашистских прихвостней судили.
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Alexander2022
Ответ Rygeek
На новом Нюрнберге будут сулить Зелю, если жив останется, и его поклонников. Как тебе такая перспектива?)
Конечно, будет такой же трибунал, как над азовцами, да?
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Утконос Никифорович
Степаша теряет публику, надо более резкие заявления
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petr
Переплюнула однако Бузову -спортсменка -блогерша -комментатор -журналистка -еще и политолог-куда там иным до нее
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