Степанова о заявлении «группы семи» про недопуск россиян: «Других проблем в странах G7, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!»

Лыжница Вероника Степанова оценила заявление G7 о российских и белорусских спортсменах.

Ранее страны из «группы семи» (США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада и Франция) выступили против участия россиян и белорусов в соревнованиях под своими национальными флагами.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.

«Впечатлена тем, что лидеры Запада долетели аж до Японии, чтобы первым делом объявить, что постараются нас не допустить на международные соревнования.

Других проблем в их странах, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств