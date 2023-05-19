Степанова о заявлении «группы семи» про недопуск россиян: «Других проблем в странах G7, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!»
Лыжница Вероника Степанова оценила заявление G7 о российских и белорусских спортсменах.
Ранее страны из «группы семи» (США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада и Франция) выступили против участия россиян и белорусов в соревнованиях под своими национальными флагами.
Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая в Японии.
«Впечатлена тем, что лидеры Запада долетели аж до Японии, чтобы первым делом объявить, что постараются нас не допустить на международные соревнования.
Других проблем в их странах, видимо, нет. А за признание нашей роли – спасибо!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств
Как и их поклонники)