Степанова о том, как исполнить мечту: «Ложиться спать в одно и то же время, есть здоровую пищу, не париться по пустякам. И отказаться от вечеринок со спиртным»

Вероника Степанова поделилась советами о том, как воплотить мечту в реальность.

Лыжница рассказала в колонке для «Матч ТВ», что в школе мечтала стать олимпийской чемпионкой.

«Мечта должна стать целью, чтобы воплотиться. Чтобы достичь цели, должен быть план. План должен быть реалистичен. Это несложно. Просто нужно:

Всегда ложиться в одно и то же время. С работающим увлажнителем воздуха – я никогда никуда не езжу без простого портативного, а дома у меня какое-то чудо техники с тремя видами пара.

Принципиально не смотреть на экран смартфона хотя бы минут 20 перед «расчетным временем засыпания», но вот как раз здесь мне еще есть над чем поработать, увы.

Есть простую и как можно более здоровую пищу. То есть ту же, что обычно, но без соли, специй, майонеза, масла и чего там еще. Без сладкого, разумеется.

Сладкое вообще должно быть исключительно в контексте самых тяжелых тренировок и соревнований. Вот там глюкоза организму действительно бывает нужна. В другое время – нет. Ешьте орехи и сухофрукты, умеренно.

Научиться сразу аккуратно складывать постиранную одежду и класть ее на правильные полки в шкафу. Вообще приучить себя все бытовые дела делать сразу и в автоматическом режиме.

Не ссориться ни с кем из-за мелочей и не обращать внимания на какие-то склоки и негатив вокруг. Как говорят в Питере, «не париться» по пустякам. <...>

Всегда принимать собственные решения в выборе советчиков, друзей и личных отношений. Если они не приближают вас к мечте/цели, то зачем вам такая компания?

С учебой советы давать не возьмусь – здесь каждая решает, насколько для нее важен спорт и насколько важна профессия после спорта. Плюс приоритеты могут меняться. Но если что-то взялась изучать, учись так же, как тренируешься — ключевое слово «дисциплина».

Любые экстремальные и даже просто несколько опасные виды развлечений будут недоступны. Знали бы вы, как мне хочется иногда поиграть в футбол! Но риск травмы! <...>

Придется и еще кое от чего отказаться: например, от вечеринок со спиртным и тортами. Или ночных клубов. Это вообще «для тех кому за 30», они так молодость пытаются догнать.

За пять лет я не выпила и десяти бокалов шампанского. На награждении олимпийцев в Кремле уверенно выбрала лимонад (как, кажется, и все остальные атлеты рядом, впрочем, не знаю наверняка). О других спиртных напитках мне сказать решительно нечего – не пробовала, неинтересно.

Скучно так жить? Да бросьте, скучно жить, когда ничего не получается – ни денег, ни перспектив. Победы – это кайф! Особенно победы над собой», – написала .