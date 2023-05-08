Егор Сорин: «Едем на первый сбор в Кисловодск, как и планировалось изначально. Сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня»
Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, где пройдет ближайший сбор его группы.
В группу Сорина входят Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Сергей Устюгов, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.
«Мы едем на первый сбор в Кисловодск, как и планировалось изначально. Не первый раз будем там. Сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня.
Планирование сборов всегда идет заранее. Если случаются корректировки, то только из‑за определенных обстоятельств.
После Кисловодска летом планируется общий традиционный сбор в Малиновке. Второй год подряд. Затем проведем сбор в Раубичах», – сказал Сорин.
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