Егор Сорин: «Едем на первый сбор в Кисловодск, как и планировалось изначально. Сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня»

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал, где пройдет ближайший сбор его группы.

В группу Сорина входят Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, , Илья Порошкин, Сергей Устюгов, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, , , и .

«Мы едем на первый сбор в Кисловодск, как и планировалось изначально. Не первый раз будем там. Сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня.

Планирование сборов всегда идет заранее. Если случаются корректировки, то только из‑за определенных обстоятельств.

После Кисловодска летом планируется общий традиционный сбор в Малиновке. Второй год подряд. Затем проведем сбор в Раубичах», – сказал Сорин.