Губерниев о посте Непряевой: «Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение мой подход или подход Степановой»
Дмитрий Губерниев отреагировал на пост лыжницы Натальи Непряевой про хейтеров.
«Не знаю, почему Наташа так эмоционально отреагировала. Она замечательная спортсменка. Единственное, что я хочу пожелать, ей нужно быть медийной, более открытой, и тогда хейтеров будет меньше, и поклонников будет больше.
Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение, допустим, подход мой или подход Вероники Степановой. Это нормально, это прекрасно, пусть хейтеры себе ворчат, обращать на них особого внимания не нужно.
Если спросить у людей, кто главный герой Олимпиады в Пекине, многие скажут – Непряева, но еще большее количество людей скажут – Анна Щербакова, хотя Непряева взяла в тот сезон большой Хрустальный глобус и полный комплект олимпийских медалей. Так что девчонки стоят друг друга», – сказал Губерниев.
«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам
Не очень хороший пост был от Непряевой, но будем считать это нервным срывом, не сдержалась девочка, учтёт на будущее.