Губерниев о посте Непряевой: «Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение мой подход или подход Степановой»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Наталья Непряева соцсети Анна Щербакова Вероника Степанова Лыжи

Дмитрий Губерниев отреагировал на пост лыжницы Натальи Непряевой про хейтеров.

«Не знаю, почему Наташа так эмоционально отреагировала. Она замечательная спортсменка. Единственное, что я хочу пожелать, ей нужно быть медийной, более открытой, и тогда хейтеров будет меньше, и поклонников будет больше.

Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение, допустим, подход мой или подход Вероники Степановой. Это нормально, это прекрасно, пусть хейтеры себе ворчат, обращать на них особого внимания не нужно.

Если спросить у людей, кто главный герой Олимпиады в Пекине, многие скажут – Непряева, но еще большее количество людей скажут – Анна Щербакова, хотя Непряева взяла в тот сезон большой Хрустальный глобус и полный комплект олимпийских медалей. Так что девчонки стоят друг друга», – сказал Губерниев.

«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам

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4 комментария

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Hardy
подход Степановой - закрыть комменты
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Olga.t
Да не дай бог Наташе стать такой как Губер или Степанова.
Не очень хороший пост был от Непряевой, но будем считать это нервным срывом, не сдержалась девочка, учтёт на будущее.
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притвиц
Сам то Губер никто и звать его никак , а Непряева талантливая лыжница олимпийская чемпионка , призерка ОИ и ЧМ , имеет права высказывать то, что считает нужным в СМИ, не спрашивая советов всяких болтунов типа Губерниева.
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Manowar66
Большунов же
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