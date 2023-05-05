Губерниев о посте Непряевой: «Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение мой подход или подход Степановой»

Дмитрий Губерниев отреагировал на пост лыжницы Натальи Непряевой про хейтеров.

«Не знаю, почему Наташа так эмоционально отреагировала. Она замечательная спортсменка. Единственное, что я хочу пожелать, ей нужно быть медийной, более открытой, и тогда хейтеров будет меньше, и поклонников будет больше.

Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение, допустим, подход мой или подход . Это нормально, это прекрасно, пусть хейтеры себе ворчат, обращать на них особого внимания не нужно.

Если спросить у людей, кто главный герой Олимпиады в Пекине, многие скажут – Непряева, но еще большее количество людей скажут – Анна Щербакова, хотя Непряева взяла в тот сезон большой Хрустальный глобус и полный комплект олимпийских медалей. Так что девчонки стоят друг друга», – сказал .

«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам