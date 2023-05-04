Дмитрий Губерниев: «Все мои хейтеры – скрытые или явные фанаты, они ложатся с этим именем и просыпаются»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Наталья Непряева Лыжи

Дмитрий Губерниев дал совет лыжнице Наталье Непряевой после ее обращения к хейтерам.

«Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?», – ранее написала олимпийская чемпионка в своих соцсетях.

«Много чести – уделять пристальное внимание хейтерам. Хейт – это неотъемлемая часть сущности публичного человека, все мои хейтеры – скрытые или явные фанаты, они ложатся с этим именем и просыпаются.

Не знаю, зачем Наташа сделала такой пост, нужно ко всему относиться спокойно и брать пример с меня. Зайдя на какой‑нибудь сайт, читаешь, как 10 человек рассказывают о том, что всю страну тошнит от моих репортажей, при этом они постоянно их смотрят.

Я выхожу на улицу, и подходят реальные люди в любом городе России с просьбой сфотографироваться, люди узнают. Нужно жить не в сети, а в реальной жизни и обращать внимание на хороших, добрых людей, своих близких», – заявил спортивный комментатор.

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17 комментариев

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rashnew
Губерниев если я увижу тебя на улице - я тупо пройду мимо. Ты мне нахрен не нужен
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Abdul Aziz
Все твои хэйтеры - очень адекватные люди!
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Nomen Meum
"Все мои хейтеры – скрытые или явные фанаты" - почему-то публичные люди отказываются верить, что хейтеры их от всей души, глубоко, искренне ненавидят)))
+6
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+6
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Назар Игорь
Мужику скоро полтинник, а ведëт себя как прыщавый подросток. Такие никогда не поумнеют.
+4
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Дмитрий Алейников
Во дурной. 45 с гаком лет, а в черепушке как у школотрона.
+2
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GtSwan
Дмитрий, ну если ты сам от себя так тащишься, то не надо это на других распространять 😁
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София Хайн
Это называется аутотреннинг. Встал утром, посмотрелся в зеркало, сказал 20 раз я обаятельный и привлекательный.
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Миха Терпак
Губа, ты что майонезом объелся??
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Zidane0907
Нарцисс Павлинович Губерниев
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KozlikX
скрытый или явный это ты Димон
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дурной сходненский гребист
привет майонез !
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U
пойду спать с именем Губера.
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Сергей Гирин
Губерниев - образец дурного вкуса во всем. Живая иллюстрация слова китч
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Ernest Imamov
Бузова в брюках
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Rygeek
У Губы нет хейтеров - его просто презирают.
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