Дмитрий Губерниев: «Все мои хейтеры – скрытые или явные фанаты, они ложатся с этим именем и просыпаются»

Дмитрий Губерниев дал совет лыжнице Наталье Непряевой после ее обращения к хейтерам.

«Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?», – ранее написала олимпийская чемпионка в своих соцсетях.

«Много чести – уделять пристальное внимание хейтерам. Хейт – это неотъемлемая часть сущности публичного человека, все мои хейтеры – скрытые или явные фанаты, они ложатся с этим именем и просыпаются.

Не знаю, зачем Наташа сделала такой пост, нужно ко всему относиться спокойно и брать пример с меня. Зайдя на какой‑нибудь сайт, читаешь, как 10 человек рассказывают о том, что всю страну тошнит от моих репортажей, при этом они постоянно их смотрят.

Я выхожу на улицу, и подходят реальные люди в любом городе России с просьбой сфотографироваться, люди узнают. Нужно жить не в сети, а в реальной жизни и обращать внимание на хороших, добрых людей, своих близких», – заявил спортивный комментатор.