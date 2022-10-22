Елена Вяльбе: «Глава FIS сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, в Скандинавию нас точно не пустят»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о возможном продлении отстранения россиян от международных соревнований.

«Скажу честно, мы уже настроены на то, что нас не допустят. Настраиваемся на всероссийские соревнования, , национальный чемпионат.

Календарь сверстан так, что мы практически по расписанию Кубка мира прошлись, кроме «Тур де Ски». Все турниры будут идти параллельно с FIS.

Если вдруг что‑то случится и произойдет что‑то другое, мы будем рады, но на личной встрече с президентом FIS Элиашом он сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, то в Скандинавию нас точно не пустят.

Им уже сообщили, что они не будут принимать российских спортсменов», — сказала Вяльбе.