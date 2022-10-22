Елена Вяльбе: «Глава FIS сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, в Скандинавию нас точно не пустят»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном продлении отстранения россиян от международных соревнований.
«Скажу честно, мы уже настроены на то, что нас не допустят. Настраиваемся на всероссийские соревнования, Кубок России, национальный чемпионат.
Календарь сверстан так, что мы практически по расписанию Кубка мира прошлись, кроме «Тур де Ски». Все турниры будут идти параллельно с FIS.
Если вдруг что‑то случится и произойдет что‑то другое, мы будем рады, но на личной встрече с президентом FIS Элиашом он сказал, что даже если так получится, что мы будем допущены к международным стартам, то в Скандинавию нас точно не пустят.
Им уже сообщили, что они не будут принимать российских спортсменов», — сказала Вяльбе.
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