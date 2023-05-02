Директор по коммуникациям FIS о недопуске россиян к заседаниям комитетов: «Это соответствует нашей нынешней политике»
В FIS высказались о решении не допускать россиян до участия в мероприятиях организации.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что россияне не примут участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике: «Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы решили, что вы должны остаться».
Директор по коммуникациям FIS Дженни Видеке заявила, что российская делегация была заранее проинформирована о недопуске.
– FIS приняла это решение пару месяцев назад, и еще тогда россияне были проинформированы.
– Почему FIS решила исключить россиян из числа участников встречи?
– Это соответствует нашей нынешней политике отказа от участия россиян в мероприятиях FIS, – сказала Видеке.
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
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