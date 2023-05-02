Директор по коммуникациям FIS о недопуске россиян к заседаниям комитетов: «Это соответствует нашей нынешней политике»

В FIS высказались о решении не допускать россиян до участия в мероприятиях организации.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила, что россияне не примут участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике: «Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы решили, что вы должны остаться».

Директор по коммуникациям FIS Дженни Видеке заявила, что российская делегация была заранее проинформирована о недопуске.

– FIS приняла это решение пару месяцев назад, и еще тогда россияне были проинформированы.

– Почему FIS решила исключить россиян из числа участников встречи?

– Это соответствует нашей нынешней политике отказа от участия россиян в мероприятиях FIS, – сказала Видеке.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК