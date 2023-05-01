«Устюгова с каждым годом понимаю все лучше, как и Клэбо. Думаю, такая тенденция на отделение лишь усилится». Степанова о самоподготовке лыжников

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала о тенденции ухода спортсменов на самоподготовку.

«Мне самой в 22 года полезнее тренироваться в группе. Еще ой как много есть чему научиться у более опытных лыжниц.

Но и Сергея Устюгова (который хочет работать самостоятельно) с каждым годом понимаю все лучше. Как и Клэбо.

Думаю, в будущем такая тенденция на отделение, выделение лишь усилится. Да, это расслоение спортивного общества.

Но если хочешь побеждать, будешь делать то, что помогает добиться успеха, – написала олимпийская чемпионка в колонке на «Матч ТВ».

Степанова об уходе Клэбо из сборной Норвегии: «Я не в контакте с Йоханнесом, однако его мотивы могу представить довольно отчетливо»

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Да...расслоение общества - это еще полбеды.... а вот в мозгах - это беда....
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