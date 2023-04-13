РУСАДА в марте проверило на допинг 24 лыжников, Большунова, Устюгова и Непряеву – впервые в 2023 году

РУСАДА в марте 2023 года протестировало 24 российских лыжников на допинг.

Олимпийские чемпионы , и были проверены впервые в этом году. Ранее их тестировали в декабре 2022 года.

Всего с января по март этого года проверку прошли 50 лыжников.

Чаще всех в первые три месяца года тестировали Алену Баранову (четыре раза), Савелия Коростелева, и (по три раза).