РУСАДА в марте проверило на допинг 24 лыжников, Большунова, Устюгова и Непряеву – впервые в 2023 году

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РУСАДА в марте 2023 года протестировало 24 российских лыжников на допинг.

Олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева и Сергей Устюгов были проверены впервые в этом году. Ранее их тестировали в декабре 2022 года.

Всего с января по март этого года проверку прошли 50 лыжников.

Чаще всех в первые три месяца года тестировали Алену Баранову (четыре раза), Савелия Коростелева, Екатерину Смирнову и Веронику Степанову (по три раза). 

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3 комментария

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imaxim
Остальное время их поди по линии FIS проверяли
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Дядя Степа
Не дай бог Устюшика поймают.
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Йенс Мустерманн
Так вот почему Трёхминуткин так жёстко провалился в марафоне на чемпионате России. Был проинформирован о проверке и пришлось бежать турнир чистым. Жалко этого добряка.
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