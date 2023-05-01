Степанова об уходе Клэбо из сборной Норвегии: «Я не в контакте с Йоханнесом, однако его мотивы могу представить довольно отчетливо»

Вероника Степанова высказалась о причинах ухода Йоханнеса Клэбо из сборной Норвегии.

«Может быть, Клэбо уходит из сборной потому, что будет так больше зарабатывать? Это мы тоже в тусовке обсудили, консенсусный вывод – нет, больше потеряет. Он и сам так говорит: «С финансовой точки зрения для меня, вероятно, было бы лучше быть частью сборной, но я не думал о финансах сейчас, когда покидаю сборную».

Тогда почему? Я не в контакте с Йоханнесом, однако его мотивы могу представить довольно отчетливо.

Насколько я понимаю, в командных видах спорта при отборе игроков учитывают совместимость атлетов. Может быть, лишь в самых богатых и продвинутых командах. Может быть, вообще больше в теории. Лыжные гонки же – индивидуальный вид спорта. Никому даже в голову не придет тестировать нас на психологическую совместимость. Да и смысла никакого нет.

В игровых видах спорта одна победа на всех, у нас ты часто делишь комнату в гостинице с главной соперницей. Давит ли это? На кого-то – да, на кого-то – нет. Некоторые тренеры стараются придумать слаживание коллектива – общие выезды на рыбалку в день отдыха, например. Мне бы такой тимбилдинг точно не подошел бы. Я, условно, люблю ловить нерку на перекатах горных рек, а Маша – сомов в тихой заводи. Разные у нас интересы, взгляды и желания. Достаточно взаимного уважения – а оно есть.

Далее. Спортсмены живут под постоянным прессингом, который в обычной жизни встречается нечасто. Все наше время распланировано по минутам. Не просто время прихода и ухода с работы – вообще все: тренировки, приемы пищи, поход к врачу и массажисту, бесконечные переезды… Попробуй опоздать на построение перед тренировкой даже на 30 секунд – услышишь такую едкую ремарку от любимого тренера, что навсегда дашь себе зарок приходить заранее. Причем регалии и предыдущие заслуги никакого значения не имеют. Правильно ли это? Абсолютно правильно – но устаешь!» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

«Еще. У каждого тренера не одна и не две перспективные лыжницы в группе. И все мы хотим внимания – к нашей технике, функциональному состоянию, проблемам адаптации, тактике в гонке. Я сама себя настраиваю на гонки всегда, а есть такие, кому нужен дополнительный настрой перед соревнованиями в виде разговора по душам. Да, мы соперничаем за внимание тренера и расстраиваемся, обижаемся, если кажется, что получаем таковое недостаточно.

Поэтому главная мечта больших чемпионов вовсе не BMW X7 или Mercedes GLS – а своя, построенная вокруг атлета и его/ее успеха, персональная мини-команда. В такой команде ты по определению главный. Все происходит в соответствии с твоими взглядами и потребностями. Там тебя ждут, возят, поят-кормят, под твое состояние подстраиваются», – добавила российская лыжница.

Клэбо об отказе от места в сборной Норвегии: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю»