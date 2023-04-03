Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске

С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок России по лыжным гонкам-2023

Финал

Кировск

Расписание трансляций

7 апреля, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

10:40 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

12:20 Матч ТВ, Матч! Арена

8 апреля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины

8:55 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация)

10:55 Матч ТВ, Матч! Арена (финалы)

9 апреля, воскресенье

10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины

10:40 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины

11:50 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.