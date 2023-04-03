Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске
С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок России по лыжным гонкам-2023
Финал
Кировск
Расписание трансляций
7 апреля, пятница
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
10:40 Матч ТВ, Матч! Арена
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
12:20 Матч ТВ, Матч! Арена
8 апреля, суббота
Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины
8:55 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация)
10:55 Матч ТВ, Матч! Арена (финалы)
9 апреля, воскресенье
10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины
10:40 Матч ТВ, Матч! Арена
15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины
11:50 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Если все дело только в том, что Большунов его мешком назвал, то где был профан крамер и почему он не догадался сережу ни разу мешком назвать?? Большунов-то, получается, гений психологии и мотивирования. А крамер обычный улыбчивый шарлатан-пустышка.