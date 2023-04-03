Расписание трансляций финала Кубка России по лыжам в Кировске

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С 7 по 9 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок России по лыжным гонкам-2023

Финал

Кировск

Расписание трансляций

7 апреля, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

10:40 Матч ТВ, Матч! Арена 

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

12:20  Матч ТВ, Матч! Арена 

8 апреля, суббота

Спринт, свободный стиль, женщины и мужчины

8:55 Матч ТВ, Матч! Арена (квалификация)

10:55 Матч ТВ, Матч! Арена (финалы)

9 апреля, воскресенье

10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины

10:40 Матч ТВ, Матч! Арена 

15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины

11:50 Матч ТВ, Матч! Арена 

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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6 комментариев

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Щеглот
Если посчитать кол-во марафонов у устюгова за карьеру и за эти три месяца, то результат будет не в пользу карьеры.

Если все дело только в том, что Большунов его мешком назвал, то где был профан крамер и почему он не догадался сережу ни разу мешком назвать?? Большунов-то, получается, гений психологии и мотивирования. А крамер обычный улыбчивый шарлатан-пустышка.
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Guillermo
Оуу, гонка преследования! Вымирающий вид
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Ekaterina Zakharova
Ответ F242
Лось планирует!?..и вообще, огласите весь список пожалуйста!
нет, он уже в Хантах, готовится к марафонам. конек 8-го точно, классику 7-го по самочувствию.
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SkierNSK
Ответ F242
Лось планирует!?..и вообще, огласите весь список пожалуйста!
Слишком короткие гонки для Устюгова 😅, он планирует выступить на 50 и 70 км ещё.
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+2
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imaxim
Ответ F242
Лось планирует!?..и вообще, огласите весь список пожалуйста!
Нет, Устюгова не будет. У него Югорский марафон в эти же сроки
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F242
Лось планирует!?..и вообще, огласите весь список пожалуйста!
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