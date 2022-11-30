Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Коростелев лидирует, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й

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Российский лыжник Савелий Коростелев лидирует в общем зачете Кубка России, Александр Большунов идет на втором месте.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

Общий зачет

Мужчины

30 ноября

1. Савелий Коростелев – 140

2. Александр Большунов – 108

3. Артем Мальцев – 101

4. Иван Якимушкин – 87

5. Илья Порошкин – 65

6. Дмитрий Жуль – 64

7. Сергей Ардашев – 59

7. Иван Горбунов – 59

9. Евгений Белов – 58

10. Андрей Мельниченко – 56

11. Александр Терентьев – 52

12. Илья Семиков – 51

13. Никита Денисов – 50

13. Сергей Волков – 50

15. Андрей Собакарев – 49

16. Антон Тимашов – 48

16. Денис Филимонов – 48...

21. Денис Спицов – 34

22. Глеб Ретивых – 28

23. Андрей Краснов – 23

23. Алексей Червоткин – 23

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