Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Коростелев лидирует, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й
Российский лыжник Савелий Коростелев лидирует в общем зачете Кубка России, Александр Большунов идет на втором месте.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
Общий зачет
Мужчины
30 ноября
1. Савелий Коростелев – 140
2. Александр Большунов – 108
3. Артем Мальцев – 101
4. Иван Якимушкин – 87
5. Илья Порошкин – 65
6. Дмитрий Жуль – 64
7. Сергей Ардашев – 59
7. Иван Горбунов – 59
9. Евгений Белов – 58
10. Андрей Мельниченко – 56
11. Александр Терентьев – 52
12. Илья Семиков – 51
13. Никита Денисов – 50
13. Сергей Волков – 50
15. Андрей Собакарев – 49
16. Антон Тимашов – 48
16. Денис Филимонов – 48...
21. Денис Спицов – 34
22. Глеб Ретивых – 28
23. Андрей Краснов – 23
23. Алексей Червоткин – 23
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