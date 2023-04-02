Далквист о призовых на Кубке Швеции: «Это просто смешно. Я выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет»

Лыжница Майя Далквист назвала «смешными» призовые на Кубке Швеции.

Ранее Далквист взяла бронзу в командном спринте и получила подарочный сертификат на 250 шведских крон (около 1800 рублей). Серебряные призеры получили 500 крон, победители – 1000.

«Это просто смешно. Я должна стоять на пьедестале с огромным чеком, который достает до колен, и на нем написано «250 крон». Это просто нелепо и глупо.

Невероятно. И я не понимаю, почему это так. 250 крон? Ладно бы еще нолик добавили, хотя это тоже не шик и блеск. Я думаю, что выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет.

Это стыдно», – заявила шведская лыжница.