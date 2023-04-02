Далквист о призовых на Кубке Швеции: «Это просто смешно. Я выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет»

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен чемпионат Швеции Майя Далквист Лыжи

Лыжница Майя Далквист назвала «смешными» призовые на Кубке Швеции.

Ранее Далквист взяла бронзу в командном спринте и получила подарочный сертификат на 250 шведских крон (около 1800 рублей). Серебряные призеры получили 500 крон, победители – 1000.

«Это просто смешно. Я должна стоять на пьедестале с огромным чеком, который достает до колен, и на нем написано «250 крон». Это просто нелепо и глупо.

Невероятно. И я не понимаю, почему это так. 250 крон? Ладно бы еще нолик добавили, хотя это тоже не шик и блеск. Я думаю, что выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет.

Это стыдно», – заявила шведская лыжница.

5 комментариев

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Юрий Костыгин
Биатлонистам даже на предсезонке больше платили, хотя тоже не сравнить с нашими призовыми https://www.skisport.ru/news/biathlon/111412/
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Щеглот
командный спринт столько и стоит, чего не нравится. А спринт - 100 крон за третье и 500 за выйгрыш, не больше.
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Грюденфельдер
Она согласна была за бесплатно так как титул ЧШ не коммерческие соревнования. Просто было смешно получить такой приз, который в самом деле не обрадовал.
+2
0
+2
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Александр Максаков
Рыночек порешал
+6
-1
+5
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Elenstvo
Ишь какая, бегай за идею давай, бэсплатно!))
+7
-1
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