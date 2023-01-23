Вяльбе об отсутствии трансляций Кубка России: «Я заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Не считаю себя в чем-то виноватой»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о ситуации с показом российских соревнований в этом сезоне.

Большую часть гонок Кубка России не транслировали по ТВ.

«Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения.

Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет . Я не считаю себя в чем-то виноватой перед кем-либо.

Но я как менеджер знаю и другое: сколько платит телевидение за право показывать другие виды спорта и какие суммы предлагались нам. Ребята, извините, но это крайне неприятно и неправильно. Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России все наоборот.

Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им неинтересны», – сказала Вяльбе.

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