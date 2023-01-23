Вяльбе об отсутствии трансляций Кубка России: «Я заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Не считаю себя в чем-то виноватой»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России деньги Телеспорт Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о ситуации с показом российских соревнований в этом сезоне.

Большую часть гонок Кубка России не транслировали по ТВ.

«Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения.

Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Я не считаю себя в чем-то виноватой перед кем-либо.

Но я как менеджер знаю и другое: сколько платит телевидение за право показывать другие виды спорта и какие суммы предлагались нам. Ребята, извините, но это крайне неприятно и неправильно. Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России все наоборот.

Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им неинтересны», – сказала Вяльбе.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

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102 комментария

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Верю-не верю
Ответ Алвер
Я -большинство и это мы будем решать как жить,в том числе и вам.
Помечтай, большинство, ты в своей семье решай, если они тебе позволяют. А с остальными нужно договариваться
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Алвер
Ответ Верю-не верю
Кто ты такой, чтобы мне писать и дерзить?
Я -большинство и это мы будем решать как жить,в том числе и вам.
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Верю-не верю
Ответ Алвер
Кто ты такой ,что бы что то решать?не много ли на себя берёшь?
Кто ты такой, чтобы мне писать и дерзить?
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Матвей Суицидин
Объясните дураку, зачем Телеспорт купил трансляции, но их не показывает? Или они это сделали ради ЧР только, а остальное им нафиг не нужно? Непохоже, что для них это выгодная сделка
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Алвер
Ответ Olga.t
"Ко мне никто не приходил с предложениями" о трансляции. ---------------------------------- Просто убила... Так она решила, что телекомпании должны прийти к ней с предложениями, а она будет выбирать?? Не наоборот?? Очень эффективный менеджер)) Елена Валерьевна, это так не работает, увы...
Это работает именно так.ТВ должны приходить и заключать контракт ,а не за ними бегать.
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Любитель_ФК
Вяльбе заключила выгодный контракт с Телеспортом, выгодный для кого? Для лыжников, которых не показывают, может быть для зрителей, которые не могут нормально посмотреть соревнования? Скорее всего он выгоден для самой Вяльбе и оправдания , что лыжи никому на телевидении не интересны, это именно оправдания самой Вяльбе. Любой вид спорта на профессиональном уровне, существует прежде всего для зрителей. А у Вяльбе получается любительский спорт, только на высшем уровне, по сути закрытая спортивная секта. Бегают сами для себя, только не для развития здоровья, а для собственного интереса. Давно пора министерству спорта разобраться с этим безобразием, зачем стране эти лыжники высокого уровня если их никто не может увидеть?
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Федор и Ольга Мошкуновы
На самом деле все очень даже хорошо. Смотрел на канале "ВСЕ НА ЛЫЖИ". Мне понравилось. Если федерация получит больше финансов на развитие и популяризации лыжного, то еще круче.
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Биатлонная зима
Короче лыжи на тв не увидит никто.
Ростелеком мимо , не говоря об 20- каналах
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Татьяна Солотина
Всё ли у неё с головой ладно??? Сама себе противоречит! То вся международная тусовка плачет, что вас на соревнованиях нет. А, оказывается, вы и дома никому не интересны. Когда как выгодно, так и скажет.
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Алвер
Ответ evgeniy
Может для твоего интеллекта будет новостью, что Собчак выдвигалась на должность президента? Да, еще может объяснишь в какую урну слила голоса людей , доверившихся ей, Вяльбе, после того, как прошла в ГД?
Какая же это новость через такой промежуток времени?и почему Вяльбе кого то предала?все что она говорит и делает поддерживают все адекватные люди.
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evgeniy
Ответ Алвер
Названые тобой кандидаты этот твой контингент.такой же уровень интеллекта.
Почитай Честерона, мальчик. Он лет 120 назад описывал избирательные технологии, которые успешно применяют в наши дни. Твоему интеллекту не повредит.
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evgeniy
Ответ Алвер
Названые тобой кандидаты этот твой контингент.такой же уровень интеллекта.
Может для твоего интеллекта будет новостью, что Собчак выдвигалась на должность президента? Да, еще может объяснишь в какую урну слила голоса людей , доверившихся ей, Вяльбе, после того, как прошла в ГД?
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Александр Кудрявцев
Ответ Денис Забелин
Это все, конечно хорошо. Трансляции где?
На телеспорт наверное
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alklimov2018
Ничего не понимаю.
А по какой причине матч-тв не может заплатить больше никому не известного "телеспорта"? Скорее здесь просто подковерные игры, может с участием губера.
И чем выгоден контракт Вяльбе? Тем что теперь никто не смотрит трансляции? Зачем тогда он нужен?
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Алё? Алёна
Ответ Andrew'
С большим уважением отношусь к Вяльбе как к бывшей спортсменке, но похоже как менеджер она в худших традициях советского чиновника. Иметь в составе женской и мужской команды настоящих суперзвезд, иметь огромную внутреннюю конкуренцию в мужской команде, иметь отличные результаты прошедшей менее года назад Олимпиады, и не суметь все это развить и монетизировать, нужно постараться
А потом удивляется, что номинацию выиграла Щербакова!
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Дрю2
Когда нечего смотреть, решение выглядит тупым со стороны болельщиков
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Olga.t
"Ко мне никто не приходил с предложениями" о трансляции.
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Просто убила... Так она решила, что телекомпании должны прийти к ней с предложениями, а она будет выбирать?? Не наоборот??
Очень эффективный менеджер))
Елена Валерьевна, это так не работает, увы...
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Евгений Соболев
Интересно что за "выгодный" такой контракт она заключила что не одной путной трансляции не показали?
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Щеглот
Профнепригодна и точка) Продалась в рабство шарашкиной конторе до 2026 года с потрохами за гроши, без возможности маневра - офигеть менеджер. И ноет, ноет вечно, что денег нет. Себя, дармоедину, уволь. Устюгова дармоеда уволь. Денег будет невпроворот.
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Pankratoff
Ответ Виталий Яр
Вот биатлон я вижу и слышу благодаря Матч ТВ и Губерниеву, а лыжи нашей кое как на триколора канал Спортивный и то крутят повтор, прямых трансляций я не видел. На Олимпиаде я болел за биатлонистов и лыжников, думал увижу лыжников по ТВ после такого успеха, но нет какой то "закрытый клуб вместе с Вяльбе".Вяльбе хороший тренер, но менеджмент нужно доверить кому-нибудь другому, ну например Веронике Степановой. В биатлоне Губерниев, а в лыжах Степанова, тогда мы всё увидим и услышим!!!
Только не Степанова, она же всё превратит в спринтерские шоу)
Лучше уж Легков.
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Николай Глыбочко
Ответ Виталий Яр
Вот биатлон я вижу и слышу благодаря Матч ТВ и Губерниеву, а лыжи нашей кое как на триколора канал Спортивный и то крутят повтор, прямых трансляций я не видел. На Олимпиаде я болел за биатлонистов и лыжников, думал увижу лыжников по ТВ после такого успеха, но нет какой то "закрытый клуб вместе с Вяльбе".Вяльбе хороший тренер, но менеджмент нужно доверить кому-нибудь другому, ну например Веронике Степановой. В биатлоне Губерниев, а в лыжах Степанова, тогда мы всё увидим и услышим!!!
Нет, лучше Степанову сразу в депутаты. Вы серьезно, начинающей лыжнице доверить телепоказ. А где она деньги возьмёт? Ведь матч ТВ предлагал показ лыж за деньги, а не наоборот. Это вопрос больше к Матыцину, почему нет показа лыж на госканале.
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Pankratoff
И насколько я понимаю права на ЧР только продала а на КР видимо вообще права никому не продавала.
Иначе как объяснить полное игнорирование телепортом этих соревнований.
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encaro_one
500 тыс рублей получила за непоказ?
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Pankratoff
Хочется услышать что провякают в ответ деятели с матча. Не губа полоумный а действительно начальство этого канала.
Им ведь ни одного вопроса по этому поводу не задали.
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Pavel Golovanev
Фонбет и Афанасий не хотят реклмироыатся в лыжных гонках
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