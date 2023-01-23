Вяльбе об отсутствии трансляций Кубка России: «Я заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Не считаю себя в чем-то виноватой»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о ситуации с показом российских соревнований в этом сезоне.
Большую часть гонок Кубка России не транслировали по ТВ.
«Что касается трансляций лыжных гонок в России, все права до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Я выбрала тот вариант, который устроил меня с финансовой точки зрения.
Я поступила так, как поступил бы любой нормальный менеджер – заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Я не считаю себя в чем-то виноватой перед кем-либо.
Но я как менеджер знаю и другое: сколько платит телевидение за право показывать другие виды спорта и какие суммы предлагались нам. Ребята, извините, но это крайне неприятно и неправильно. Весь спортивный мир зарабатывает на спортивных трансляциях, и только в России все наоборот.
Ну и чтобы действительно закрыть вопрос: ни одного предложения с начала сезона у меня от телекомпаний не было. Ни в мае, ни в июне, ни в июле ко мне никто не приходил. Значит, лыжи им неинтересны», – сказала Вяльбе.
Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?
Ростелеком мимо , не говоря об 20- каналах
А по какой причине матч-тв не может заплатить больше никому не известного "телеспорта"? Скорее здесь просто подковерные игры, может с участием губера.
И чем выгоден контракт Вяльбе? Тем что теперь никто не смотрит трансляции? Зачем тогда он нужен?
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Просто убила... Так она решила, что телекомпании должны прийти к ней с предложениями, а она будет выбирать?? Не наоборот??
Очень эффективный менеджер))
Елена Валерьевна, это так не работает, увы...
Лучше уж Легков.
Иначе как объяснить полное игнорирование телепортом этих соревнований.
Им ведь ни одного вопроса по этому поводу не задали.