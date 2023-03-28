Губерниев – Вяльбе, выступающей против нейтрального статуса: «Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? В Корее и Китае с флагом выступали?»
Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.
«Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!» – заявила глава Федерации лыжных гонок России.
«Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? Большунов? Непряева? Остальные в Корее и Китае с флагом выступали?
А нынешняя молодежь? Коростелев, Баранова, другие? Пофиг на них? А, Елена Валерьевна? Ты ж умница моя...» – написал Губерниев.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Хайпует, но заслуженно, не переобувается.