Губерниев – Вяльбе, выступающей против нейтрального статуса: «Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? В Корее и Китае с флагом выступали?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 Наталья Непряева Александр Большунов Алена Баранова Савелий Коростелев Лыжи

Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!» – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

«Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? Большунов? Непряева? Остальные в Корее и Китае с флагом выступали?

А нынешняя молодежь? Коростелев, Баранова, другие? Пофиг на них? А, Елена Валерьевна? Ты ж умница моя...» – написал Губерниев.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Опрос

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
13467 голосов
Да
44%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
56%
Роман Терюшков

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81 комментарий

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Анатолий Карпов
Губер оставь женщину в покое сам хуже базарной бабы
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irina1980
Ответ Павел Куртеев
а что плохого в его поездках по другим странам?
Плохого нет,но только пусть едет сам,без спортсменов,которых поставили в унизительное положение.Пусть путешествует сколько ему угодно.
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Guillermo
Ответ Jetter
Так я говорю не только о спортсменах. Я говорю о миллионах людей. Конкретно она не думает о спортсменах, политики не думают о гражданах страны, Путин, видимо, вообще ни о ком, кроме себя, не думает. Да и о себе если бы он думал, то понимал бы, каким войдет в учебники истории. Неужели не понимает, с кем его будут сравнивать и ставить в один ряд.
Всё происходящее именно для достойного будущего граждан России. Обеспечение безопасности - ключевой момент любой страны.
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Melnikov1968
Ответ brig_Mercury
А напомните, сколько флагов было у Вяльбе-спортсменки на ЧМ и ОИ? И что-то тогда она не возмущалась, а выступала.
Если не изменяет память, то лишь в 1992 году она выступала под флагом Об’единенной команды. Какой был там флаг не помню. Все остальное время с флагом и гимном.
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Koulmann
Ответ melmi
Он конечно сейчас хайпует будь здоров Но говорит при том правильные слова Странно, что именно он их говорит
тут, надо признать, Губерниев последователен.
Хайпует, но заслуженно, не переобувается.
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Алекс Я
До какой степени надо быть таким дебилом?на прошлых ОИ мы были наказаны за допинг,чисто спортивное наказание,а сейчас чистая политика
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Павел Куртеев
Ответ irina1980
А ему все равно,лишь бы по странам рисоваться, а то забудут о нем совсем.
а что плохого в его поездках по другим странам?
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brig_Mercury
Ответ Melnikov1968
Дима, тебе напомнить по каким причинам в Корее и Китае мы выступали без флага? Не надо смешивать ситуации, которые даже близко не напоминают друг друга. В данном вопросе сложно принять верное решение. Но можно быть об’ективным.
А напомните, сколько флагов было у Вяльбе-спортсменки на ЧМ и ОИ? И что-то тогда она не возмущалась, а выступала.
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Вероника Терюшкова
Губер тебя все равно не впустят в цивилизованные страны
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Алекс Ну
кон-чен-ый
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Николай Игнатьев
Нервостеник, боится , чтооткорыта задвинт
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александр
У Губерниева истерика. Не может угомониться
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Jetter
Ответ Guillermo
Какие жизни? Люди при бабле, в отличных условиях. Просто мимо соревнований. И теперь сравните например с беженцами
Так я говорю не только о спортсменах. Я говорю о миллионах людей. Конкретно она не думает о спортсменах, политики не думают о гражданах страны, Путин, видимо, вообще ни о ком, кроме себя, не думает. Да и о себе если бы он думал, то понимал бы, каким войдет в учебники истории. Неужели не понимает, с кем его будут сравнивать и ставить в один ряд.
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Otto Kretschmer
Ответ irina1980
И в белых подштанниках, совсем без символов,так можно.
Да, с молнией на заднице, чтобы МОК не обидеть.
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Макар Телятгонялов
в Корее не помню, но в Китае под флагом ОКР выступали, цвета флага были, пусть вместо гимна симфония Чайковского была. А сейчас что предлагает мок? без родины и флага, не пойти ли мок со своими критериями куда подальше. Уж лучше дома остаться, чем так унижаться.
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Guillermo
Ответ Al561
Губеру надо возглавить ЛДПР, Жирик лучшего бы преемника не нашел)))
Для этого нужен умный человек, увы
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МихаЛис
Ручной словоблуд Димон никак не отстанет от женщины, пошёл по стопам Дзюбы источая словесные брызги...
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Сергей Оверкович
Ответ melmi
Он конечно сейчас хайпует будь здоров Но говорит при том правильные слова Странно, что именно он их говорит
А вы критерии МОК читали то хоть? Мало того, что они унизительные, ладно, так они ещё невыполнимые в принципе.
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Guillermo
Ответ Andreir888
Да прав Губер, прав! И давайте не будем лицемерами! Поставьте себя на место наших спортсменов! Со всем остальным сами знаете, кому надо разбираться и принимать решения
Я бы с удовольствием оказался на месте многих наших спортсменов
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Olga Tchistyakov
Слишком много стало этого губашлёпа.
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Guillermo
Ответ Jetter
Ей наплевать. Как и другим. Для них жизни людей - это зерна в мельнице, их перемалывают, чтобы муку получить.
Какие жизни? Люди при бабле, в отличных условиях. Просто мимо соревнований. И теперь сравните например с беженцами
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Panka
Если честно Губерниев уже за....л...
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Любитель мяча с 1969 года
Три мерзавца, похожие внешне как братья-Ельцин, Губерниев и Навальный.
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Guillermo
Ответ melmi
Он конечно сейчас хайпует будь здоров Но говорит при том правильные слова Странно, что именно он их говорит
А вы разницы не видите? В тот раз была единичная акция, связанная с допингом. Разрулили, пошли им на уступки. А что сейчас?
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justbored
Ответ Ярик01
А что не было в начале февраля 2022 года во время ОИ22 и что есть в марте 2023? Биолаборатории и поставки вооружения Украины были? Готовились к нападению на Россию? Гибридная война с НАТО была? Вскармливание нацистов для геноцида Донбасса? Подготовка грязных ядерных бомб? И что из этого мешало Вяльбе соревноваться на олимпиаде в этом недостатусе
Ну то есть вы своего мнения не меняете в принципе? (это не в защиту Вяльбе, она персонаж в принципе спорный, но что припоминать дела годичной давности в текущей ситуации).
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