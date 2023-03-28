Губерниев – Вяльбе, выступающей против нейтрального статуса: «Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? В Корее и Китае с флагом выступали?»

резко отреагировал на слова о нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Категорически против нейтрального статуса. На таких условиях нам не нужны международные соревнования!» – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

«Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? Большунов? Непряева? Остальные в Корее и Китае с флагом выступали?

А нынешняя молодежь? Коростелев, Баранова, другие? Пофиг на них? А, Елена Валерьевна? Ты ж умница моя...» – написал Губерниев.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные