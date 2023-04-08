Юлия Ступак: «В Тоблахе многие спортсмены из разных стран подходили и говорили: «Юля, вас очень не хватает»

Лыжница Юлия Ступак рассказала об общении с иностранными лыжниками

В начале февраля Ступак тренировалась в итальянском Тоблахе.

– О вашем тренировочном сборе в Тоблахе много писали в СМИ. Шведки, норвежки и все остальные действительно шарахались от вас?

– Нет, конечно. Мы жили в одном отеле на протяжении недели, в том числе норвежцы. Мы видели друг друга, вместе кушали, говорили друг другу «добрый вечер» и «приятного аппетита». Более того, многие спортсмены из разных стран подходили и говорили: «Юля, вас очень не хватает», имея в виду сборную России.

Понятно, что я не буду говорить, кто именно подходил, так как это политический момент. Но это было видно. Меня там встретили очень хорошо и были рады видеть, несмотря на всю ситуацию.

– Кажется, много писали о том, что вы в бибе тренировались на официальной трассе?

– Да, когда они меня видели, я проезжала по разминочной трассе – с одной туристической на другую. У них началась разминка, и в это время никто, кроме участников, тренеров и сервисеров не должен находиться на трассе.

Я была без биба и оказалась в неудачном месте. Я ведь даже поздоровалась с девчонками, а потом услышала, как за моей спиной какая-то дискуссия началась. Видимо, они не поняли, какого фига я там делаю, – сказала .