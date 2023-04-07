Ступак о дефиците лыж: «На уровне основной сборной таких проблем нет, на уровне регионов – проблемы есть»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала о дефиците лыж в регионах России

«Мне кажется, на уровне основной сборной таких проблем нет, на уровне регионов – проблемы есть. Причем не просто видны перспективы дефицита, а он уже есть.

Лактатную машину можно купить только в Европе, а регионам она ведь тоже нужна. Там подрастающее поколение, которое этим интересуется, это нужная вещь.

Некоторые тренажеры тоже можно достать только в Европе. Если у меня есть контракт с Rossignol, то я не нуждаюсь в лыжах. Мне все присылают. Спасибо им огромное, что они нас не бросают.

Если я, к примеру, хочу себе купить кроссовки , условно, мне придется подзаморочиться, чтобы мои ножки летом были в безопасности», – сказала Ступак.