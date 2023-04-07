Ступак о дефиците лыж: «На уровне основной сборной таких проблем нет, на уровне регионов – проблемы есть»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Nike Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала о дефиците лыж в регионах России

«Мне кажется, на уровне основной сборной таких проблем нет, на уровне регионов – проблемы есть. Причем не просто видны перспективы дефицита, а он уже есть.

Лактатную машину можно купить только в Европе, а регионам она ведь тоже нужна. Там подрастающее поколение, которое этим интересуется, это нужная вещь.

Некоторые тренажеры тоже можно достать только в Европе. Если у меня есть контракт с Rossignol, то я не нуждаюсь в лыжах. Мне все присылают. Спасибо им огромное, что они нас не бросают.

Если я, к примеру, хочу себе купить кроссовки Nike, условно, мне придется подзаморочиться, чтобы мои ножки летом были в безопасности», – сказала Ступак.

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1 комментарий

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Россия будет свободной
Просто Вяльбе ведь совсем недавно российскими лыжами рулить начала
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