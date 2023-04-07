Юлия Ступак: «Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Обожаю нашу природу, уши заворачиваются от нашей кухни»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак назвала Россию своей самой любимой страной

«Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Будь это виды или еда. Я знаю, что многие любят итальянскую еду, но у меня просто заворачиваются уши от нашей кухни.

Зубы сводит от того, насколько сильно я это все люблю. Я обожаю нашу природу. Мы с мужем огромные ее поклонники. Но при этом не могу ограничить свой кругозор одной страной.

Понятно, что Россия всегда на первом месте, но я хочу повидать и другие места. Безумно хочу увидеть Париж. Это очень примитивно. Много моталась по Европе на Кубке мира, но в Париж не удалось вырваться.

Еще очень хочу побывать на Байкале, на Шантарских островах. Это относительно недалеко от Южно-Сахалинска», – сказала Ступак.

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3 комментария

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rocky12
Но поехала втихаря опять в Италию...
Но когда же они уже углмонятся в пределах Камчатки и Ейска?)))
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b0nz0@mail.ru
Заголовок - говно на вентилятор.
Содержание - мысли нормального человека.
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сервисник
Чей борщ? (с)
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