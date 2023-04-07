Юлия Ступак: «Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Обожаю нашу природу, уши заворачиваются от нашей кухни»

Лыжница Юлия Ступак назвала Россию своей самой любимой страной

«Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Будь это виды или еда. Я знаю, что многие любят итальянскую еду, но у меня просто заворачиваются уши от нашей кухни.

Зубы сводит от того, насколько сильно я это все люблю. Я обожаю нашу природу. Мы с мужем огромные ее поклонники. Но при этом не могу ограничить свой кругозор одной страной.

Понятно, что Россия всегда на первом месте, но я хочу повидать и другие места. Безумно хочу увидеть Париж. Это очень примитивно. Много моталась по Европе на Кубке мира, но в Париж не удалось вырваться.

Еще очень хочу побывать на Байкале, на Шантарских островах. Это относительно недалеко от Южно-Сахалинска», – сказала Ступак.