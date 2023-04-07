Юлия Ступак: «Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Обожаю нашу природу, уши заворачиваются от нашей кухни»
Лыжница Юлия Ступак назвала Россию своей самой любимой страной
«Самая лучшая страна для меня – это моя страна. Будь это виды или еда. Я знаю, что многие любят итальянскую еду, но у меня просто заворачиваются уши от нашей кухни.
Зубы сводит от того, насколько сильно я это все люблю. Я обожаю нашу природу. Мы с мужем огромные ее поклонники. Но при этом не могу ограничить свой кругозор одной страной.
Понятно, что Россия всегда на первом месте, но я хочу повидать и другие места. Безумно хочу увидеть Париж. Это очень примитивно. Много моталась по Европе на Кубке мира, но в Париж не удалось вырваться.
Еще очень хочу побывать на Байкале, на Шантарских островах. Это относительно недалеко от Южно-Сахалинска», – сказала Ступак.
Но когда же они уже углмонятся в пределах Камчатки и Ейска?)))
Содержание - мысли нормального человека.