Ступак об отстранении сборной: «Спортсменам стало сложнее. Чем больше мы бегаем между собой, тем больше падает наш уровень»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак считает, что из-за отстранения сборной падает уровень лыж в стране

— Насколько сильно ты погружена в тему МОК?

— Вообще не погружена. Мое погружение было ровно один день, и то из этого дня где-то пару часов. Когда сказали, что вот такая ситуация, то для меня все стало понятно — читайте между строк, как говорится.

— Спортсмены наверняка уже отпустили эту тему, не так ли? Год назад они могли париться, потому были сомнения, допустят или нет. Сейчас, как ты говоришь, все стало понятнее.

— Скажу, что спортсменам стало сложнее. Когда ты уже год отбегал в России, и ты понимаешь, что следующий год, скорее всего, тоже будешь здесь, а бороться-то хочется с сильнейшими. Хотя тренируешься ты летом так, что успеваешь только сопли на кулак наматывать. Чем больше мы бегаем между собой, тем падает наш уровень.

— То есть мы становимся слабее?

— В каком-то плане да. Просто есть люди, которые сильнее. И их достаточно много. Их хочется побеждать. Я просто знаю по себе: ранее после завершения международного сезона не чувствовала тот же настрой на чемпионате России. Безусловно, ты хочешь пробежать хорошо, но на каком-то интуитивном уровне это чуть по-другому.

Даже адреналин в твоем организме выделяется не так, просто потому что ты много лет бегаешь на другом уровне. Это как мышечная память. Одно дело бежать Кубок и чемпионат России, другое — Кубок, чемпионат мира или Олимпийские игры, где ты завоевываешь медали, которые греют тебя до конца жизни.

— Спустя 30 лет, когда посмотришь на медаль Игр, вспомнишь, в каком статусе ты ее завоевала?

— Я и сейчас смотрю на медали и вообще не думаю о том статусе, в котором они были завоеваны. У меня даже мыслей таких не возникает. Думаю, что у многих спортсменов так. Статус волнует не тех, кто едет на Олимпиаду, а совсем других, – рассказала Ступак.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Iuasamotu
Молодым и перспективным лыжникам очень даже на пользу их уровню соревноваться с олимпийскими чемпионками и звёздами Кубка мира
до определенного уровня. вон Степанова уже себя суперзвездой почувствовала, выиграв несколько раз у Непряевой, думаю на мотивации это сказывается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Молодым и перспективным лыжникам очень даже на пользу их уровню соревноваться с олимпийскими чемпионками и звёздами Кубка мира
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
серый серый
Какие они умненькие .Кубки мира им подавай.а все эти чемпионаты и кубки России пустая трата времени.Менять надо подход.внутренние соревнования главные.а остальное это уже бонусы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
"Чем больше мы бегаем между собой, тем больше падает наш уровень."
Поэтому Ступак и решила большинство стартов пропустить? 😅
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий