Ступак об отстранении сборной: «Спортсменам стало сложнее. Чем больше мы бегаем между собой, тем больше падает наш уровень»

Лыжница Юлия Ступак считает, что из-за отстранения сборной падает уровень лыж в стране

— Насколько сильно ты погружена в тему ?

— Вообще не погружена. Мое погружение было ровно один день, и то из этого дня где-то пару часов. Когда сказали, что вот такая ситуация, то для меня все стало понятно — читайте между строк, как говорится.

— Спортсмены наверняка уже отпустили эту тему, не так ли? Год назад они могли париться, потому были сомнения, допустят или нет. Сейчас, как ты говоришь, все стало понятнее.

— Скажу, что спортсменам стало сложнее. Когда ты уже год отбегал в России, и ты понимаешь, что следующий год, скорее всего, тоже будешь здесь, а бороться-то хочется с сильнейшими. Хотя тренируешься ты летом так, что успеваешь только сопли на кулак наматывать. Чем больше мы бегаем между собой, тем падает наш уровень.

— То есть мы становимся слабее?

— В каком-то плане да. Просто есть люди, которые сильнее. И их достаточно много. Их хочется побеждать. Я просто знаю по себе: ранее после завершения международного сезона не чувствовала тот же настрой на чемпионате России. Безусловно, ты хочешь пробежать хорошо, но на каком-то интуитивном уровне это чуть по-другому.

Даже адреналин в твоем организме выделяется не так, просто потому что ты много лет бегаешь на другом уровне. Это как мышечная память. Одно дело бежать Кубок и чемпионат России, другое — Кубок, чемпионат мира или Олимпийские игры, где ты завоевываешь медали, которые греют тебя до конца жизни.

— Спустя 30 лет, когда посмотришь на медаль Игр, вспомнишь, в каком статусе ты ее завоевала?

— Я и сейчас смотрю на медали и вообще не думаю о том статусе, в котором они были завоеваны. У меня даже мыслей таких не возникает. Думаю, что у многих спортсменов так. Статус волнует не тех, кто едет на Олимпиаду, а совсем других, – рассказала .