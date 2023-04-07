Устюгов – на слова Большунова: «Ему повезло, что я не в Кировске. Они борются за Кубок России, ехать туда мне бессмысленно»

Теги лыжные гонки Кубок России Сергей Устюгов Югорский марафон Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов ответил на слова Александра Большунова о пропуске гонок

Сейчас в Кировске проходит финал Кубка России по лыжным гонкам. Большунов посчитал, что Устюгов пропускает соревнования из-за «нехватки сил».

«Я родился в Югре и должен быть тут, тем более что Югорский лыжный марафон проводится в этом году в юбилейный раз. Выступать тут круто.

Слова Большунова? Ему повезло, что я не там. Но они борются за Кубок России, в то время как я – нет (Большунов лидирует в общем зачете, Устюгов идет 17-м – Sports.ru), ехать туда мне было бы бессмысленно.

А Югра – регион, который меня воспитал, поэтому я обязан тут выступать», – объяснил Устюгов.

Большунов о финале Кубка России: «Если Устюгов и Терентьев не приехали, значит, сил уже нет. Главный старт здесь, а они где-то в другом месте»

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4 комментария

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imaxim
Браво Серёжа! Достойный ответ
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Александр Гороховик
Ответ Щеглот
если бы поменьше прогуливал и почаще на работу ходил, то и ты бы наверное мог за кубок бороться. Кто ж виноват что ты не можешь, кроме тебя самого? Все профи здесь, а ты поехал у любителей копеечку отбирать. И белоручка такая же. Сережа и юленька - это как шерочка с машерочкой - два сапога пара.
Тяжелоатлеты иногда и раз в два года выступают, чтобы поднять рекордный вес.
Кто вообще решил, что надо выступать везде и постоянно?
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ОлесяОлеська
Хотели бы борьбу увидеть на 15-ке между двумя сильными лыжниками. Ладно, всё впереди ещё. Серёгу ждём на марафоне, парень осилит и желательно быть победителем на своей Югорской земле. Лосю быстрых ног и реактивных лыж.
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Щеглот
если бы поменьше прогуливал и почаще на работу ходил, то и ты бы наверное мог за кубок бороться. Кто ж виноват что ты не можешь, кроме тебя самого?

Все профи здесь, а ты поехал у любителей копеечку отбирать. И белоручка такая же. Сережа и юленька - это как шерочка с машерочкой - два сапога пара.
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