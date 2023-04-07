Устюгов – на слова Большунова: «Ему повезло, что я не в Кировске. Они борются за Кубок России, ехать туда мне бессмысленно»

Сергей Устюгов ответил на слова Александра Большунова о пропуске гонок

Сейчас в Кировске проходит финал Кубка России по лыжным гонкам. Большунов посчитал, что Устюгов пропускает соревнования из-за «нехватки сил».

«Я родился в Югре и должен быть тут, тем более что Югорский лыжный марафон проводится в этом году в юбилейный раз. Выступать тут круто.

Слова Большунова? Ему повезло, что я не там. Но они борются за Кубок России, в то время как я – нет (Большунов лидирует в общем зачете, Устюгов идет 17-м – Sports.ru), ехать туда мне было бы бессмысленно.

А Югра – регион, который меня воспитал, поэтому я обязан тут выступать», – объяснил Устюгов.

Большунов о финале Кубка России: «Если Устюгов и Терентьев не приехали, значит, сил уже нет. Главный старт здесь, а они где-то в другом месте»