Большунов о столкновении с Устюговым в Красногорске: «Это же было в том году еще. Ну, вы чего, ребят?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о разногласиях с Сергеем Устюговым.

На этапе Кубка России в Красногорске в декабре спортсмены столкнулись на трассе. Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, Большунов стал третьим.

– Устюгов сегодня творил на трассе что хотел?

– Ой, не знаю. Все творили что хотели. Я сегодня немного по‑другому построил тактику, плюс самочувствие пока не то. Но нормально поработали, посмотрим, как дальше будет.

– Не вспоминали конфликт в Красногорске?

– Это же было в том году еще. Ну, вы чего, ребят? – сказал Большунов.

– Все очень хорошо организовано. Радует, что присутствует такое большое количество зрителей – это поднимает настроение.

– Как ваше самочувствие?

– После болезни были небольшие сомнения. Рад, что с ребятами на равных. В финале немного неправильно построил тактику, но в принципе в призы заехал, поэтому все нормально. Планирую принять участие во всех стартах.

– Кто‑то удивил?

– Ребята все готовились, у кого‑то все получилось, а у кого‑то нет. Не могу сказать, что кто‑то удивил меня, – добавил лыжник.

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1 комментарий

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shadow82
Спортс, давно фамилии с маленькой буквы пишем?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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