Большунов о столкновении с Устюговым в Красногорске: «Это же было в том году еще. Ну, вы чего, ребят?»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о разногласиях с Сергеем Устюговым.

На этапе Кубка России в Красногорске в декабре спортсмены столкнулись на трассе. Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке, Большунов стал третьим.

– Устюгов сегодня творил на трассе что хотел?

– Ой, не знаю. Все творили что хотели. Я сегодня немного по‑другому построил тактику, плюс самочувствие пока не то. Но нормально поработали, посмотрим, как дальше будет.

– Не вспоминали конфликт в Красногорске?

– Это же было в том году еще. Ну, вы чего, ребят? – сказал Большунов.

– Все очень хорошо организовано. Радует, что присутствует такое большое количество зрителей – это поднимает настроение.

– Как ваше самочувствие?

– После болезни были небольшие сомнения. Рад, что с ребятами на равных. В финале немного неправильно построил тактику, но в принципе в призы заехал, поэтому все нормально. Планирую принять участие во всех стартах.

– Кто‑то удивил?

– Ребята все готовились, у кого‑то все получилось, а у кого‑то нет. Не могу сказать, что кто‑то удивил меня, – добавил лыжник.

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