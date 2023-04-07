Большунов о финале Кубка России: «Если Устюгов и Терентьев не приехали, значит, сил уже нет. Главный старт здесь, а они где-то в другом месте»

Большунов объяснил отсутствие Устюгова и Терентьева в финале Кубка России

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Сергей Устюгов и Александр Терентьев пропускают соревнования.

«Если они (Устюгов и Терентьев) не приехали сюда, значит, чувствуют, что сил уже нет. Главный старт здесь проходит, а они где-то в другом месте. Поэтому без вопросов.

Соперники и сегодня у меня есть. Может, кто-то из них сейчас сильнее Устюгова и Терентьева, я не знаю.

Потому что сейчас конец сезона, и не факт, что кто-то может долго держать форму. Потому что реально сезон был сложный и длинный», – заявил Большунов.

Также он отметил, что сам не испытывает проблем со здоровьем.

«Самое главное, что той болезни, которая у меня была перед чемпионатом России, сейчас нет. Я сюда приехал пораньше, чтоб покататься.

Перед стартом чувствовал радость. Здесь очень хорошие погодные условия и трасса – тут, наверное, и в июне можно кататься на лыжах», – отметил Большунов.

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