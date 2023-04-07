Большунов о финале Кубка России: «Если Устюгов и Терентьев не приехали, значит, сил уже нет. Главный старт здесь, а они где-то в другом месте»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Большунов объяснил отсутствие Устюгова и Терентьева в финале Кубка России

Сегодня Александр Большунов выиграл классическую «разделку» в финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Сергей Устюгов и Александр Терентьев пропускают соревнования.

«Если они (Устюгов и Терентьев) не приехали сюда, значит, чувствуют, что сил уже нет. Главный старт здесь проходит, а они где-то в другом месте. Поэтому без вопросов.

Соперники и сегодня у меня есть. Может, кто-то из них сейчас сильнее Устюгова и Терентьева, я не знаю.

Потому что сейчас конец сезона, и не факт, что кто-то может долго держать форму. Потому что реально сезон был сложный и длинный», – заявил Большунов.

Также он отметил, что сам не испытывает проблем со здоровьем.

«Самое главное, что той болезни, которая у меня была перед чемпионатом России, сейчас нет. Я сюда приехал пораньше, чтоб покататься.

Перед стартом чувствовал радость. Здесь очень хорошие погодные условия и трасса – тут, наверное, и в июне можно кататься на лыжах», – отметил Большунов.

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16 комментариев

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Афанасия
Надо контекст знать и интонацию. Может Большунов так шутит? У него часто это неудачно получается
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sabur
На главном старте и тебя нет. И не будет никогда уже, похоже
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Максим Ларченков
Сашок головой поехал
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Григ77
ну зачем так высказаться о коллегах по цеху ?
Устюгов и Терентьев не норвежцы какие нибудь или упаси Боже шведы !!
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NoWar
Судя по результатам (второе место плюс 49 секунд) сил уже ни у кого нет
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Екатерина я
А Терентьеву надо с больничного сорваться, ну да, ну да, сейчас же главные старты😅🙄
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Екатерина я
Санечку нужен отдых, чувствуется по интервью, что устал.
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Екатерина я
Сил нет, поэтому Устюгов решил притопить в 70 км, ну эту страшную 15-ку подальше! 😆😆😆
+8
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Екатерина я
Он не знает, что Устюгов в марафоне участвует?
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lyublyu Costornaya
главный старт марафон, где Устюгов тебе 3 мин привёз
+13
-6
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SkierNSK
Главный старты уже прошли. Участие в финале КР было бы актуальным при борьбе за общий зачёт, а так по престижности Югорский марафон не сильно хуже, а по призовым даже выше. Но основное, что Устюгов традиционно старается его пробежать.
А Терентьев только первые тренировки после болезни провёл.
+11
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+10
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Биатлонная зима
Ответ imaxim
Большунова не будет на 70 км
Ого , значит кто- то другой встанет на подиум
+3
0
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imaxim
Ответ Биатлонная зима
Терентьев еще болеет и не надо подкалывать Сан Саныч об этом. На марафоне Серега будет обязательно и посмотрим кто кого
Большунова не будет на 70 км
+3
0
+3
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Биатлонная зима
Терентьев еще болеет и не надо подкалывать Сан Саныч об этом. На марафоне Серега будет обязательно и посмотрим кто кого
+8
0
+8
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imaxim
Имеют полное право. Все главные старты уже прошли
+16
-3
+13
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Александр Скворцов
Трехминуткин не может успокоиться после чувствительного поражения от Серёги Устюгова в марафоне на ЧР в Тюмени.
+32
-12
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