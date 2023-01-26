Большунов о сообщении от Устюгова после столкновения: «После этого градус борьбы сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением»

Российский лыжник рассказал о взаимоотношениях с .

– Отношения обычные. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намека на подобное не было.

Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» – вот наши обычные фразы.

– Вас задели слова Сергея про «мешков» в сборной?

– А меня с какой стати эти слова должны были задеть? Серега сказал, я ответил. Ничего серьезного там не было, как бы кто-то ни пытался это подать. Мы в итоге превратили историю в настоящее шоу, которое привлекло внимание. Пусть кто-то считает иначе, но мы друг друга поняли.

– Устюгов сказал, что написал вам после того падения в Красногорске, поинтересовался самочувствием. Вы ждали от него такого?

– Зачем мне чего-то от кого-то ждать? Сергей действительно написал мне. Это как раз те рабочие отношения, про которые я говорил. Честно, после этого сообщения тот градус борьбы, который был между нами в том спринте, сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением.

– А если бы он не написал?

– Не хочу гадать. Он написал, я ответил, что все в порядке, – сказал Большунов.

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