Большунов о сообщении от Устюгова после столкновения: «После этого градус борьбы сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о взаимоотношениях с Сергеем Устюговым.

– Отношения обычные. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намека на подобное не было.

Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» – вот наши обычные фразы.

Вас задели слова Сергея про «мешков» в сборной?

– А меня с какой стати эти слова должны были задеть? Серега сказал, я ответил. Ничего серьезного там не было, как бы кто-то ни пытался это подать. Мы в итоге превратили историю в настоящее шоу, которое привлекло внимание. Пусть кто-то считает иначе, но мы друг друга поняли.

Устюгов сказал, что написал вам после того падения в Красногорске, поинтересовался самочувствием. Вы ждали от него такого?

– Зачем мне чего-то от кого-то ждать? Сергей действительно написал мне. Это как раз те рабочие отношения, про которые я говорил. Честно, после этого сообщения тот градус борьбы, который был между нами в том спринте, сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением.

А если бы он не написал?

– Не хочу гадать. Он написал, я ответил, что все в порядке, – сказал Большунов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

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4 комментария

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sava k
Разъяснительная работа о вреде нездоровых отношений среди подростков в коллективе, проведена успешно.
+5
-1
+4
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Valery24
Ответ SkierNSK
На следующем совместном спринте и узнаем на сколько "градус борьбы сильно снизился" 😅
😅😅
Я так полагаю,что ничего нового мы не увидим)
+8
0
+8
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Щеглот
Ничего особенного Большунов не сказал, просто это была чистая правда. А правда имеет свойство задевать за живое. Не зря всякие там брагины шипели на ушко сереженьке: - Чего ты его раньше не завалил??!

Те, кто ждет от сережи подвигов -
Закатайте назад губеночки.
Не к тому наш герой готовится,
Чтобы радовать вас, поклонничков)

Нам бы спринтик, да с божьей поможью
Потихонечку, помаленечку.
Остальное уже не можется:
Бок отвалится, ус отклеится..

Нам бы спринтик, да с божьей помощью,
Чтоб не выгнали на мороз.
Протянуть бы еще с полгодика,
Получать ни за что полтос.
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
На следующем совместном спринте и узнаем на сколько "градус борьбы сильно снизился" 😅
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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