Большунов о сообщении от Устюгова после столкновения: «После этого градус борьбы сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением»
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о взаимоотношениях с Сергеем Устюговым.
– Отношения обычные. Рабочие. Конечно, на соревнованиях мы соперники, и это нормально. Каждый хочет выступить как можно лучше. Иногда во время борьбы доходит до такого, как в Красногорске. Понятно, что подобного лучше избегать, а выигрывать нужно с запасом, чтобы и намека на подобное не было.
Мы с Сергеем всегда приветствуем друг друга, но близко не общаемся. Мы не лучшие друзья, которые могли бы делиться своими мыслями, планами, да просто поболтать. «Привет», «пока», «как дела?» – вот наши обычные фразы.
– Вас задели слова Сергея про «мешков» в сборной?
– А меня с какой стати эти слова должны были задеть? Серега сказал, я ответил. Ничего серьезного там не было, как бы кто-то ни пытался это подать. Мы в итоге превратили историю в настоящее шоу, которое привлекло внимание. Пусть кто-то считает иначе, но мы друг друга поняли.
– Устюгов сказал, что написал вам после того падения в Красногорске, поинтересовался самочувствием. Вы ждали от него такого?
– Зачем мне чего-то от кого-то ждать? Сергей действительно написал мне. Это как раз те рабочие отношения, про которые я говорил. Честно, после этого сообщения тот градус борьбы, который был между нами в том спринте, сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением.
– А если бы он не написал?
– Не хочу гадать. Он написал, я ответил, что все в порядке, – сказал Большунов.
😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум
Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью
Я так полагаю,что ничего нового мы не увидим)
Те, кто ждет от сережи подвигов -
Закатайте назад губеночки.
Не к тому наш герой готовится,
Чтобы радовать вас, поклонничков)
Нам бы спринтик, да с божьей поможью
Потихонечку, помаленечку.
Остальное уже не можется:
Бок отвалится, ус отклеится..
Нам бы спринтик, да с божьей помощью,
Чтоб не выгнали на мороз.
Протянуть бы еще с полгодика,
Получать ни за что полтос.