Бородавко о критериях МОК: «Не знаю, какими спортивными извращенцами нужно быть, чтобы добиться от спортсменов признания таких условий»

Тренер российских лыжников сравнил рекомендации МОК со «спортивным извращением»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.

«Пока неизвестно, на каких условиях сможем принимать участие. Каждая федерация будет рассматривать критерии допуска наших спортсменов. Возможно, их можно будет как-то облегчить.

Сейчас в лыжном спорте без российских спортсменов падает популярность, уходят спонсоры, и, может быть, это сыграет решающую роль относительно нашего участия. Мы всегда надеемся, но уже привыкли жить по факту случившегося.

МОК выставляет унизительные условия. Это должно задеть самолюбие любого спортсмена. Все-таки они патриоты и хотят выступать за свою страну, а не те условия, которые выдвигает МОК.

Не знаю, какими спортивными извращенцами нужно быть, чтобы добиться от спортсменов признания и выполнения таких условий», – заявил тренер сборной России Юрий Бородавко.

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